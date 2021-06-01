Любима и вдохновлена: внучка Ротару отпраздновала 20-летие с женихом-миллионером

Соня позировала на фоне захватывающих дух пейзажей в коротких шортах и укороченном худи мятного цвета, демонстрируя свою точеную фигуру.

На другом снимке она запечатлена в машине вместе со своим женихом - украинским предпринимателем Денисом Жадановым, который входит в рейтинг Forbes "Топ-30 предпринимателей Европы в сфере технологий".

София Евдокименко провела свой день рождения в компании любимого парня Дениса Жаданова (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

"Благодарна, любима и вдохновлена", – описала свое состояние 20-летняя внучка Ротару.

Подписчики в комментариях отметили, что пара выглядит счастливыми вместе, и пожелали имениннице исполнения всех ее желаний.

Позже она опубликовала еще несколько фото, сделанных в том же парке на фоне стилизированного вигвама. София позировала в очаровательном розовом платье с разрезом и полусапожках.

София Евдокименко отпраздновала 20-летие в живописном парке в США (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Напомним, что Евдокименко "рассекретила" своего 31-летнего возлюбленного-миллионера несколько месяцев назад и на пальце Сони тогда заметили помолвочное кольцо. Денис и София познакомились в Америке, где сейчас учится девушка. Она получает образование в престижном учебном заведении - Школе дизайна Parsons в Нью-Йорке.