Кохана і натхненна: внучка Ротару відсвяткувала 20-річчя з нареченим-мільйонером

Соня позувала на тлі захоплюючих дух пейзажів в коротких шортах і укороченому худі м'ятного кольору, демонструючи свою витончену фігуру.

На іншому знімку вона відображена в машині разом зі своїм нареченим - українським підприємцем Денисом Жадановим, який входить до рейтингу Forbes "Топ-30 підприємців Європи у сфері технологій".

Софія Євдокименко провела свій день народження в компанії коханого хлопця Дениса Жаданова (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

"Вдячна, кохана і натхненна", – описала свій стан 20-річна внучка Ротару.

Підписники в коментарях відзначили, що пара виглядає щасливими разом, і побажали іменинниці виконання всіх її бажань.

Пізніше вона опублікувала ще кілька фото, зроблених в тому ж парку на тлі стилізованого вігвама. Софія позувала в чарівній рожевій сукні з розрізом і півчобітках.

Софія Євдокименко відсвяткувала 20-річчя в мальовничому парку в США (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Нагадаємо, що Євдокименко "розсекретила" свого 31-річного коханого-мільйонера кілька місяців тому і на пальці Соні тоді помітили обручку. Денис і Софія познайомилися в Америці, де зараз навчається дівчина. Вона здобуває освіту в престижному навчальному закладі - школі дизайну Parsons в Нью-Йорку.