Любимые люди: Алан Бадоев удивил снимком с бывшей женой

Украинский клипмейкер, ведущий и режиссер Алан Бадоев, который недавно откровенно рассказал о разводе с бывшей супругой, удивил необычным "семейным" фото.
В своем Instagram он поделился снимком, на котором запечатлен с экс-женой Жанной и ее новым мужем - Василием Мельничиным.
Жанна и Василий сидят за столиком, а Алан позирует сзади, при этом все трое счастливо улыбаются.
"Иногда встреча на час заряжает больше, чем целые сутки! Любимые люди рядом, не хватает Ло и Бо", -подписал фото Бадоев, имея в виду их с Жанной детей Бориса и Лолиту.
Алан Бадоев поделился фото с бывшей женой Жанной и ее новым супругом (фото: instagram.com/alanbadoev)
Публикация климейкера чрезвычайно растрогала поклонников. За короткое время пост набрал больше 35 тысяч лайков. Пользователи сети с восхищением отнеслись к тому формату отношений, который установился между бывшими супругами.
Напомним, что Жанна Бадоева и Василий Мельничин узаконили отношения в 2014 году. После замужества ведущая тревел-шоу "Жизнь других" переехала к избраннику в Италию. С собой она забрала и детей - у Бадоевой, помимо дочери Лолиты от брака с Аланом, есть сын Борис, которого она родила в союзе с Игорем Кураченко.
Ранее мы писали, что Алан Бадоев отпраздновал 40-летний юбилей на дорогущей вилле на Доминикане.