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Любимые люди: Алан Бадоев удивил снимком с бывшей женой

Автор: Lite

Украинский клипмейкер, ведущий и режиссер Алан Бадоев, который недавно откровенно рассказал о разводе с бывшей супругой, удивил необычным "семейным" фото.

В своем Instagram он поделился снимком, на котором запечатлен с экс-женой Жанной и ее новым мужем - Василием Мельничиным.

Жанна и Василий сидят за столиком, а Алан позирует сзади, при этом все трое счастливо улыбаются.

"Иногда встреча на час заряжает больше, чем целые сутки! Любимые люди рядом, не хватает Ло и Бо", -подписал фото Бадоев, имея в виду их с Жанной детей Бориса и Лолиту.

Алан Бадоев поделился фото с бывшей женой Жанной и ее новым супругом (фото: instagram.com/alanbadoev)

Публикация климейкера чрезвычайно растрогала поклонников. За короткое время пост набрал больше 35 тысяч лайков. Пользователи сети с восхищением отнеслись к тому формату отношений, который установился между бывшими супругами.

  • Класс ,муж бывший и муж настоящий на одном фото! Прикольные
  • Ну, Жанна! Ну, молодец!
  • Фантастический и невероятный пример доя шоу-бизнеса. Да и всех пар в целом. Как оставаться в дружеских отношениях после развода. Для экспертов по отношениям прям идеальный кейс, для примера
  • Так приятно видеть счастливых людей
  • "Высокие отношения!"
  • Как вам удалось сохранить такие отношения после развода? Это круто! Молодцы
  • Вы красивые и чудесные
  • Как здорово, когда у людей, кроме сердца, еще есть и ум! Молодцы! Пример для наследования и подражания - как, не смотря ни на что, оставаться ЛЮДЬМИ.
  • Жанна и Алан - вы похожи внешне, как брат и сестра. Черты генетически едины
  • Реальный 21 век
  • Вот как надо дружить с бывшим мужем
  • Жанна, вы с Аланом как брат и сестра
  • Какие Вы классные
  • Это дорогого стоит! Жанна большая умница!

Напомним, что Жанна Бадоева и Василий Мельничин узаконили отношения в 2014 году. После замужества ведущая тревел-шоу "Жизнь других" переехала к избраннику в Италию. С собой она забрала и детей - у Бадоевой, помимо дочери Лолиты от брака с Аланом, есть сын Борис, которого она родила в союзе с Игорем Кураченко.

Ранее мы писали, что Алан Бадоев отпраздновал 40-летний юбилей на дорогущей вилле на Доминикане.

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