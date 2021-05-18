Кохані люди: Алан Бадоєв здивував знімком з колишньою дружиною

Жанна і Василь сидять за столиком, а Алан позує ззаду, при цьому всі троє щасливо посміхаються.

"Іноді зустріч на годину заряджає більше, ніж цілу добу! Кохані люди поруч, не вистачає Ло і Бо", - підписав фото Бадоєв, маючи на увазі їх з Жанною дітей Бориса і Лоліту.

Алан Бадоєв поділився фото з колишньою дружиною Жанною та її новим чоловіком (фото: instagram.com/alanbadoev)

Публікація климейкера надзвичайно зворушила шанувальників. За короткий час пост набрав більше 35 тисяч лайків. Користувачі Мережі із захопленням поставилися до того формату відносин, який встановився між колишнім подружжям.

Клас, чоловік колишній і чоловік справжній на одному фото! Прикольні

Ну, Жанна! Ну, молодець!

Фантастичний і неймовірний приклад доя шоу-бізнесу. Та й всіх пар в цілому. Як залишатися в дружніх відносинах після розлучення. Для експертів по відносинам прям ідеальний кейс, для прикладу

Так приємно бачити щасливих людей

"Високі відносини!"

Як вам вдалося зберегти такі відносини після розлучення? Це круто! Молодці

Ви красиві і чудові

Як здорово, коли у людей, крім серця, ще є і розум! Молодці! Приклад для наслідування і наслідування - як, не дивлячись ні на що, залишатися ЛЮДЬМИ.

Жанна і Алан - ви схожі зовні, як брат і сестра. Риси генетично єдині

Реальне 21 століття

Ось як треба дружити з колишнім чоловіком

Жанна, ви з Аланом як брат і сестра

Які ви Класні

Це дорогого коштує! Жанна велика розумниця!

Нагадаємо, що Жанна Бадоєва і Василь Мельничин узаконили відносини в 2014 році. Після заміжжя ведуча тревел-шоу "Життя інших " переїхала до обранця в Італію. З собою вона забрала і дітей - у Бадоєвої, крім дочки Лоліти від шлюбу з Аланом, є син Борис, якого вона народила в союзі з Ігорем Кураченко.