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Кохані люди: Алан Бадоєв здивував знімком з колишньою дружиною

Автор: Lite

Український кліпмейкер, ведучий і режисер Алан Бадоєв, який нещодавно відверто розповів про розлучення з колишньою дружиною, здивував незвичайним "сімейним" фото.

У своєму Instagram він поділився знімком, на якому зображений з екс-дружиною Жанною і її новим чоловіком - Василем Мельничиним.

Жанна і Василь сидять за столиком, а Алан позує ззаду, при цьому всі троє щасливо посміхаються.

"Іноді зустріч на годину заряджає більше, ніж цілу добу! Кохані люди поруч, не вистачає Ло і Бо", - підписав фото Бадоєв, маючи на увазі їх з Жанною дітей Бориса і Лоліту.

Алан Бадоєв поділився фото з колишньою дружиною Жанною та її новим чоловіком (фото: instagram.com/alanbadoev)

Публікація климейкера надзвичайно зворушила шанувальників. За короткий час пост набрав більше 35 тисяч лайків. Користувачі Мережі із захопленням поставилися до того формату відносин, який встановився між колишнім подружжям.

  • Клас, чоловік колишній і чоловік справжній на одному фото! Прикольні
  • Ну, Жанна! Ну, молодець!
  • Фантастичний і неймовірний приклад доя шоу-бізнесу. Та й всіх пар в цілому. Як залишатися в дружніх відносинах після розлучення. Для експертів по відносинам прям ідеальний кейс, для прикладу
  • Так приємно бачити щасливих людей
  • "Високі відносини!"
  • Як вам вдалося зберегти такі відносини після розлучення? Це круто! Молодці
  • Ви красиві і чудові
  • Як здорово, коли у людей, крім серця, ще є і розум! Молодці! Приклад для наслідування і наслідування - як, не дивлячись ні на що, залишатися ЛЮДЬМИ.
  • Жанна і Алан - ви схожі зовні, як брат і сестра. Риси генетично єдині
  • Реальне 21 століття
  • Ось як треба дружити з колишнім чоловіком
  • Жанна, ви з Аланом як брат і сестра
  • Які ви Класні
  • Це дорогого коштує! Жанна велика розумниця!

Нагадаємо, що Жанна Бадоєва і Василь Мельничин узаконили відносини в 2014 році. Після заміжжя ведуча тревел-шоу "Життя інших " переїхала до обранця в Італію. З собою вона забрала і дітей - у Бадоєвої, крім дочки Лоліти від шлюбу з Аланом, є син Борис, якого вона народила в союзі з Ігорем Кураченко.

Раніше ми писали, що Алан Бадоєв відсвяткував 40-річний ювілей на дорогезній віллі на Домінікані.

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Новини України Алан БадоєвЖанна Бадоева