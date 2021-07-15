Любимый переехал за мной: Алина Гросу откровенно рассказала о личной жизни и совершенно новом амплуа

Поклонников украинской певицы Алины Гросу ждет настоящий сюрприз. Теперь ее можно будет наблюдать не только на концертах, в Instagram и видео к ее трекам. Знаменитость решила попробовать себя в новой роли, став членом жюри шоу " Співають всі " на накале " Украина " .

Откровенно о том, легко ли дается ей новое амплуа, а также о гонорарах и личной жизни Алина рассказала в эксклюзивном интервью РБК-Украина .

Вы стали членом жюри конкурса "Співають всі". Вы уже понимаете - будете добрым или злым полицейским?

С меня скорее хороший полицейский, потому что мне очень трудно кого-то обидеть. Всегда с теплом отношусь ко всем людям и поэтому, я, конечно же, буду справедливой, но доброй.

Алина Гросу в образе для съемок (фото: пресс-служба)

Как считаете: в шоу-бизнесе легче пробиться парню или девушке?

По-разному. Мне кажется, дело не в поле участника, а в харизме, неординарности, своей эксклюзивности и самобытности.

Если бы вы сейчас попали на подобный конкурс, с какой бы песней выступили?

Честно говоря, сейчас бы не попала на такой конкурс, потому что в моей жизни было слишком много конкурсов, и я их уже переросла. Как мне кажется, когда артист находит себя и свое звучание, тогда просто несправедливо по отношению к другим участникам идти на конкурсы.

Алина Гросу пробует себя в новом амплуа (фото: пресс-служба)

Нет мысли присмотреть себе кого-то для продюсирования?

Есть такая мысль, мне была она безумно интересна, и у меня есть несколько проектов в голове, чего бы я хотела создать или дать миру. Это абсолютно не свойственные для меня проекты.

Многие артисты жалуются, что карантин сделал их гораздо беднее. Что вы можете сказать по этому поводу?

Я не могу сказать, что я была богатой, чтобы стать беднее, поэтому я не жалуюсь на карантин, если он помогает людям не заболеть. Конечно, столкнулась с проблемами: не было концертов, но зато были кастинги в кино, правда, онлайн. И я проходила и снималась по завершении локдауна. Чего не хватало, так это концертов, но был блогинг, мобильный контент, клипы, которые собирают просмотры, это тоже приносит копейку, поэтому совсем без денег я не осталась.

Алина с возлюбленным (фото: instagram.com/alina_grosu)

Вы на вершине успеха. Над чем сейчас работаете?

Спасибо большое, мне кажется, всегда есть над чем расти, и я не чувствую вершину. Мне есть куда идти, и я туда иду. Сейчас работаю над преодолением каких-то собственных преград, и вы говорите, что это есть вершина. А как по мне, я вижу другую цель, и я именно к ней стремлюсь. В первую очередь, хочу быть не просто популярной, но и любимой своим народом.

Ваш гонорар за выступление за последние пару лет изменился?

Безусловно, так как когда артист становится медийнее, когда у него больше крутых песен, когда какая-то песня выстреливает, из-за ажиотажа и заказов на концерты цена увеличивается. Это происходит не специально, а закономерно - если есть спрос, то предложение становится немного дороже.

Вторую половину лета певица посвятит работе (фото: instagram.com/alina_grosu)

Где проведете остаток лета?

На съемках, в работе, на концертах и на проекте “Співають всі”.

Ваш любимый - актер по профессии. Он сейчас так же в Украине снимается?

Да, он переехал за мной в Украину и уже работает не только как актер, но и как режиссер. Он успел здесь отснять сериал, причем хороший, качественный, с шикарной командой.