Люблю и горжусь: Оля Полякова похвасталась неожиданными рокерскими талантами дочери

Оля Полякова всячески поддерживают свою старшую дочь Машу в ее стремлении покорить шоу-бизнес. Девушка играет на фортепиано, профессионально занимается вокалом и пробует себя в качестве модели. С профессией девушка пока не определились, но она точно уверенна, то свяжет свою жизнь с творчеством. Так, Маша удивила не только своих подписчиков в Instagram , но и звездную родительницу – она опубликовала фрагмент записи песни в стиле рок!

Певица не смогла удержаться и поделилась роликом на странице в соцсети, подержав дочку в ее стремлениях и начинаниях.

"Я не знаю, что она поет, как она собрала этих ребят, что это за музыка, кто это написал, и где они репетируют! Но только так и делается дело твоей жизни, САМОСТОЯТЕЛЬНО! Я бы поддержала и посоветовала, но ты не просишь, люблю, горжусь, давай давай", - подбодрила певица Машу.

Также Суперблондинка уверена, что ее дочь вскоре превзойдет певицу, ведь считает, что у нее есть для этого все данные.

Оля призналась, то видео позаимствовала из Instagram маши. Помимо фрагмента записи на студии, девушка также показала свой коллектив – она позировала в компании молодых людей, которые, скорее всего, оказались ее музыкантами.

Маша Полякова показла фото с друзьями-музыкантами (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Талантами дочери Королевы ночи восхитилась в комментариях сама Екатерина Кухар.

"Хочет, пробует, старается! Первый этап пройден! Молодец! Мамин характер!" - написала прима-балерина. Маше было лестно слышать похвалу от строгой судьи "Танцев со звездами" и она в знак благодарности ответила ей смайлами-сердечками.

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Оля Полякова удивила презентом на день рождения младшей дочери Алисе.

Кстати, Маша Полякова не так давно получила травму в школе и рассказала о случившемся.