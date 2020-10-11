Люблю і пишаюся: Оля Полякова похвалилася несподіваними рокерскими талантами дочки

Оля Полякова всіляко підтримують свою старшу дочку Машу в її прагненні підкорити шоу-бізнес. Дівчина грає на фортепіано, професійно займається вокалом і пробує себе в якості моделі. З професією дівчина поки не визначилися, але вона точно впевнена, то пов'яже своє життя з творчістю. Так, Маша здивувала не тільки своїх підписників в Instagram, але і зіркову матір – вона опублікувала фрагмент запису пісні у стилі рок!

Співачка не змогла втриматися і поділилася роликом на сторінці в соцмережі, потримавши дочку в її прагненнях і починаннях.

"Я не знаю, що вона співає, як вона зібрала цих хлопців, що це за музика, хто це написав, і де вони репетирують! Але тільки так і робиться справа твого життя, САМОСТІЙНО! Я б підтримала і порадила, але ти не просиш, люблю, пишаюся, давай давай", - підбадьорила співачка дочку.

Також Суперблондинка впевнена, що її дочка незабаром перевершить співачку, адже вважає, що у неї є для цього всі дані.

Оля зізналася, то відео запозичила з Instagram Маші. Крім фрагмента запису на студії, дівчина також показала свій колектив – вона позувала у компанії молодих людей, які, швидше все, виявилися її музикантами.

Маша Полякова показла фото з друзями-музикантами (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Талантами дочки Королеви ночі захопилася в коментарях сама Катерина Кухар.

"Хоче, пробує, старається! Перший етап пройдено! Молодець! Мамин характер!" - написала прима-балерина. Маші було приємно чути похвалу від суворої судді "Танців з зірками" і вона в знак подяки відповіла їй смайлами-сердечками.

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Оля Полякова здивувала презентом на день народження молодшої дочки Аліси.

До речі, Маша Полякова не так давно отримала травму в школі і розповіла про те, що трапилося.