Люблю хинкали и латекс: Никитюк показала упругие ягодицы и рассказала о своем желании

Леди Ле расположилась на балконе отельного номера с видом на морские пейзажи и местные красоты. На ней –белоснежный костюм, состоящий из топа с длинным рукавом и брюк на резинке свободного кроя. На одном из кадров Леся повернулась в профиль к камере и эффектно позирует, демонстрируя упругие ягодицы в облегающих штанах.

"На фото супер розумна і красива дівчина…. Чого я ще не в тусовке Кім Кардашьян, я не поняла! Я теж люблю хінкалі і латекс…" - оставила оригинальную подпись с юмором теледива.

Леся Никитюк показала зрелищные снимки из Черногории (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники бросились заверят ее – это Ким Кардашьян должна желать попасть в окружение украинский телезвезды, а сама Леся – куда лучше западной знаменитости.