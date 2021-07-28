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Люблю хинкали и латекс: Никитюк показала упругие ягодицы и рассказала о своем желании

Автор: Styler

Леся Никитюк на днях вернулась в Киев из Черногории, где она на славу отдохнула с друзьями. Ведущая успела не только насладиться отпуском, местной кухней и солнечными ваннами, но и получила травму, причем, прямо перед отъездом! Впрочем, это не омрачило воспоминания о проведенном в стране времени, к тому же, в телефоне Леди Ле остались неопубликованные фото, которыми она с удовольствием поделилась.

Телезвезда запостила в Instagram пару снимков, где продемонстировала свои стройные формы с различных ракурсов.

Леди Ле расположилась на балконе отельного номера с видом на морские пейзажи и местные красоты. На ней –белоснежный костюм, состоящий из топа с длинным рукавом и брюк на резинке свободного кроя. На одном из кадров Леся повернулась в профиль к камере и эффектно позирует, демонстрируя упругие ягодицы в облегающих штанах.

"На фото супер розумна і красива дівчина…. Чого я ще не в тусовке Кім Кардашьян, я не поняла! Я теж люблю хінкалі і латекс…" - оставила оригинальную подпись с юмором теледива.

Леся Никитюк показала зрелищные снимки из Черногории (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники бросились заверят ее – это Ким Кардашьян должна желать попасть в окружение украинский телезвезды, а сама Леся – куда лучше западной знаменитости.

  • Таки да - красотка и умничка, к тому же веселая и находчивая
  • Бампер маловат, Лесичка. Зато ты красивая, умная и очень прикольная
  • Вот это ноги!
  • Ты лучше Ким
  • Какая крутая!
  • Красивый вид! На Лесю
  • В двух словах о себе … скромная и великолепная!
  • Бомба
  • Леся Ивановна, Ким до вас далеко
  • Сразу вспомнилась песня:...попа,как у Ким. Лесь,ты ,как всегда огонь

Напомним, что ранее Леся Никитюк в эффектных шортах показала морскую прогулку на яхте.

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Леся Никитюк