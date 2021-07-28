Люблю хінкалі і латекс: Нікітюк показала пружні сідниці і розповіла про своє бажання

Леді Ле розташувалася на балконі готельного номера з видом на морські пейзажі і місцеві краєвиди. На ній - білосніжний костюм, що складається з топа з довгим рукавом і брюк на резинці вільного крою. На одному з кадрів Леся повернулася в профіль до камери і ефектно позує, демонструючи пружні сідниці в облягаючих штанях.

"На фото супер розумна і красива дівчина.... Чого я ще не в тусовці Кім Кардашьян, я не зрозуміла! Я теж люблю хінкалі і латекс... " - залишила оригінальний підпис з гумором теледіва.

Леся Нікітюк показала видовищні знімки з Чорногорії (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники кинулися запевнять її - це Кім Кардашьян повинна бажати потрапити в оточення української телезірки, а сама Леся – куди краще за західну знаменитість