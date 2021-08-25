Любовь навеки: Тина Кунаки и Венсан Кассель показали редкие романтичные фото в честь годовщины свадьбы

Тина опубликовала массу фото, на которых запечатлена в объятиях своего мужа. Здесь есть снимки с пляжа, с вечеринок, с ресторанов, с прогулок… "В твоих объятиях - мое любимое место, с юбилеем… Я люблю тебя навсегда". "Скоро, моя любовь", - ответил ей Кассель. По всей видимости, пара сейчас находится в разных точках планеты и праздновать будет позже.

Тина Кунаки и Венсан Кассель (фото: instagram.com/tinakunakey; instagram.com/vincentcassel)

В свою очередь, Венсан запостил один снимок. На нем Тина обнимает его сзади, обхватив голову двумя руками. Романтичное фото актер подписал: "Да, да и да".

Поклонники пары присоединились к поздравлениям, засыпав их романтичными посланиями. Что ж, Венсан и Тина в который раз доказали, что их любовь - настоящая и с годами только крепчает.