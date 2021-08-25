Любов навіки: Тіна Кунакі і Венсан Кассель показали рідкісні романтичні фото на честь річниці весілля

Тіна опублікувала масу фото, на яких відображена в обіймах свого чоловіка. Тут є знімки з пляжу, з вечірок, з ресторанів, з прогулянок... "У твоїх обіймах - моє улюблене місце, з ювілеєм... Я люблю тебе назавжди". "Скоро, моя любов", - відповів їй Кассель. Мабуть, пара зараз знаходиться в різних точках планети і святкувати буде пізніше.

Тіна Кунакі і Венсан Кассель (фото: instagram.com/tinakunakey; instagram.com/vincentcassel)

У свою чергу, Венсан запостив один знімок. На ньому Тіна обіймає його ззаду, обхопивши голову двома руками. Романтичне фото актор підписав: "Так, та і так".

Шанувальники пари приєдналися до привітань, засипавши їх романтичними посланнями. Що ж, Венсан і Тіна вкотре довели, що їх любов - справжня і з роками тільки міцнішає.