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Любовь в снимках: самые красивые пары 90-х, которые вызовут у вас ностальгию

Автор: Ольга Турчаникова

Эти звезды уже давно разошлись, но их истории любви по-прежнему вызывают трепет и прилив ностальгии. Вспоминаем самые знаменитые пары, которые в свое время казались такими идеальными.

90-е подарили нам массу легендарных звездных пар. Молодые и влюбленные, эти знаменитости создавали порой провокационные и неформальные союзы. И даже несмотря на порой непродолжительные романы, запомнились миру яркими и страстными.

Том Круз и Николь Кидман

Одна из самых красивых пар 90-х (фото: Getty Images)

Шон Пенн и Робин Райт

Роман пары начался на съемках (фото: Getty Images)

Кейт Мосс и Джонни Депп

Влюбленные составили одну из самых стильных пар

Синди Кроуфорд и Ричард Гир

Еще одна безупречная пара 90-х

Хелена Кристенсен и Майкл Хатченс

Майкла Хатченса топ-модель называла любовью всей жизни

Брэд Питт и Гвинет Пэлтроу

Актриса разорвала помолвку накануне свадьбы

Линда Евангелиста и Кайл Маклахлен

Романтика в паре актера и модели зашкаливала

Курт Кобейн и Кортни Лав

Курт и Кортни - одна из самых страстных и скандальных пар

Также мы писали, что апартаменты из фильма "Дом Gucci" можно арендовать.

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Том КрузНиколь КидманДжонни ДеппСинди КроуфордШоу-бизнесМодные тренды