Любовь в снимках: самые красивые пары 90-х, которые вызовут у вас ностальгию

Эти звезды уже давно разошлись, но их истории любви по-прежнему вызывают трепет и прилив ностальгии. Вспоминаем самые знаменитые пары, которые в свое время казались такими идеальными.
90-е подарили нам массу легендарных звездных пар. Молодые и влюбленные, эти знаменитости создавали порой провокационные и неформальные союзы. И даже несмотря на порой непродолжительные романы, запомнились миру яркими и страстными.
Том Круз и Николь Кидман
Шон Пенн и Робин Райт
Кейт Мосс и Джонни Депп
Влюбленные составили одну из самых стильных пар
Синди Кроуфорд и Ричард Гир
Еще одна безупречная пара 90-х
Хелена Кристенсен и Майкл Хатченс
Майкла Хатченса топ-модель называла любовью всей жизни
Брэд Питт и Гвинет Пэлтроу
Актриса разорвала помолвку накануне свадьбы
Линда Евангелиста и Кайл Маклахлен
Романтика в паре актера и модели зашкаливала
Курт Кобейн и Кортни Лав
Курт и Кортни - одна из самых страстных и скандальных пар
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