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Любов у знімках: найкрасивіші пари 90-х, які викличуть у вас ностальгію

Автор: Ольга Турчанікова

Ці зірки вже давно розійшлися, але їх історії кохання, як і раніше, викликають трепет і приплив ностальгії. Згадуємо найзнаменитіші пари, які свого часу здавалися такими ідеальними.

90-ті подарували нам масу легендарних зоряних пар. Молоді і закохані, ці знаменитості створювали часом провокаційні і неформальні союзи. І навіть незважаючи часом на нетривалі романи, запам'яталися світу яскравими і пристрасними.

Том Круз і Ніколь Кідман

Одна з найкрасивіших пар 90-х (фото: Getty Images)

Шон Пенн і Робін Райт

Роман пари почався на зйомках (фото: Getty Images)

Кейт Мосс і Джонні Депп

Закохані склали одну з найстильніших пар

Сінді Кроуфорд і Річард Гір

Ще одна бездоганна пара 90-х

Хелена Крістенсен і Майкл Хатченс

Майкла Хатченса топ-модель називала любов'ю всього життя

Бред Пітт і Гвінет Пелтроу

Актриса розірвала заручини напередодні весілля

Лінда Євангеліста і Кайл Маклахлен

Романтика в парі актора і моделі зашкалювала

Курт Кобейн і Кортні Лав

Курт і Кортні - одна з найбільш пристрасних і скандальних пар

Також ми писали, що апартаменти з фільму "будинок Gucci" можна орендувати.

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