Любов у знімках: найкрасивіші пари 90-х, які викличуть у вас ностальгію

Ці зірки вже давно розійшлися, але їх історії кохання, як і раніше, викликають трепет і приплив ностальгії. Згадуємо найзнаменитіші пари, які свого часу здавалися такими ідеальними.
90-ті подарували нам масу легендарних зоряних пар. Молоді і закохані, ці знаменитості створювали часом провокаційні і неформальні союзи. І навіть незважаючи часом на нетривалі романи, запам'яталися світу яскравими і пристрасними.
Том Круз і Ніколь Кідман
Шон Пенн і Робін Райт
Кейт Мосс і Джонні Депп
Закохані склали одну з найстильніших пар
Сінді Кроуфорд і Річард Гір
Ще одна бездоганна пара 90-х
Хелена Крістенсен і Майкл Хатченс
Майкла Хатченса топ-модель називала любов'ю всього життя
Бред Пітт і Гвінет Пелтроу
Актриса розірвала заручини напередодні весілля
Лінда Євангеліста і Кайл Маклахлен
Романтика в парі актора і моделі зашкалювала
Курт Кобейн і Кортні Лав
Курт і Кортні - одна з найбільш пристрасних і скандальних пар
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