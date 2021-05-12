От любви помолодел: Вера Брежнева очаровала редким фото с мужем-именинником

На кадрах троица запечатлена на кораблике во время речной прогулки. Все счастливо улыбаются, а на одном из фото Меладзе нежно целует жену, которая сидит у его ног.

Вера Брежнева поделилась фото с мужем Константином Меладзе и его сестрой Лианой (фото: instagram.com/ververa)

По словам Веры, день у них начался очень хорошо и радостно.

"Сегодня наше утро было очень светлым. Мы праздновали день рождения прекрасного талантливого @meladzemusic. В семье, радости, сюрпризах и любви", - рассказала певица.

Однако потом они узнали о трагедии в Казани, что, конечно, омрачило праздник.

"Очень хочется пожелать не только сегодняшним именинникам, а всем людям. Давайте растить детей в любви, нежности, заботе и доброте. Тогда они будут вырастать теми людьми, которые не будут причинять вреда другим. Берегите себя и близких. Родителям сил", - добавила Брежнева.

Пользователи сети присоединились к поздравлениям и отметили, что Вера и Константин выглядят очень счастливыми, а продюсер даже помолодел от любви.