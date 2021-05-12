Від кохання помолодшав: Віра Брежнєва зачарувала рідкісним фото з чоловіком-іменинником

На кадрах трійця відображена на кораблику під час річкової прогулянки. Всі щасливо посміхаються, а на одному з фото Меладзе ніжно цілує дружину, яка сидить біля його ніг.

Віра Брежнєва поділилася фото з чоловіком Костянтином Меладзе і його сестрою Ліаною (фото: instagram.com/ververa)

За словами Віри, день у них почався дуже добре і радісно.

"Сьогодні наш ранок був дуже світлим. Ми святкували день народження прекрасного талановитого @meladzemusic. У сім'ї, радості, сюрпризах і любові", - розповіла співачка.

Однак потім вони дізналися про трагедію в Казані, що, звичайно, затьмарило свято.

"Дуже хочеться побажати не тільки сьогоднішнім іменинникам, а всім людям. Давайте ростити дітей в любові, ніжності, турботі і доброті. Тоді вони будуть виростати тими людьми, які не будуть завдавати шкоди іншим. Бережіть себе і близьких. Батькам сил", - додала Брежнєва.

Користувачі мережі приєдналися до привітань і відзначили, що Віра і Костянтин виглядають дуже щасливими, а продюсер навіть помолодшав від любові.