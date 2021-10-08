Яма с женой честно признались, почему долго прятали сына и как его воспитывают: бывают ссоры

Лилиана заявила, что до 4-х лет не показывала лицо сына в соцсетях потому, что не хотела этого.

"Это было внутреннее ощущение – мы ничего не делала специально. Я чувствовала, что не время и не хочется. И люди бывают разные – кто-то посмотрел не так. Это как твоя частичка и хочется, чтобы только ты его видел и знал, пока он маленький, беззащитный. А потом как-то спонтанно решили – пора", – рассказала Лилиана.

Влад и Лиана не показывали сына до 4 лет (фото: instagram.com/vladyama_official)

Влад поправил жену. Он уточнил, что сын сам захотел, чтобы его явили публике. Это случилось как раз на день рождения Леона.

"Он начал просить. Ему как раз исполнялось 4, и он начал спрашивать: "А почему у меня темные очки на фотках? Почему закрыли лицо?" - отметили звездные родители.

Когда пара опубликовала впервые фото сына, им было страшно. "Но когда посыпались лайки и комментарии, все – выдохнули", - с улыбкой вспомнил Влад.

Леон очень похож на дедушку и папу в детстве (фото: instagram.com/vladyama_official)

Вопросы воспитания ребенка пара обсудила еще до его появления на свет, но все равно в процессе у звездных родителей возникают разногласия.

"У нас так получается, что мама – злой полицейский, а папа смягчает линию. Кстати, у нас и из-за этого часто бывают ссоры. Я считаю, что в воспитании у родителей должна быть одна линия и ребенок должен понимать, что мама и папа – одна команда", - отметила Лилиана.

Сидеть 5-летнему сыну в Интернете родители не разрешают и тщательно следят за тем, какой контент он смотрит.

Влад и Лилиана рассказали о сыне и его воспитании

"TikTok – нет, YouTube очень иногда в телеке – это когда он крадет пульт. Но чаще включаем мультики", - рассказал Влад.

У мальчика нет своего телефона и пока покупать гаджет ребенку Влад и Лилиана не собираются, а первый мобильный сына будет только для звонков.

При этом Леон уже самостоятельно зарабатывает! Ему приносят доход рекламные коллаборации, а на зарплату он покупает любимые конструкторы и игрушки.