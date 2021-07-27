Магия утра: игривая Настя Каменских полностью обнажилась в бассейне

Оголенная Настя позирует в бассейне, облокотившись на бортик и лучезарно улыбаясь. Благодаря такой позе грудь звезды скрыта за руками, а вот голые ягодицы она все же слегка размыла в фотошопе.

Волосы певицы собраны в небрежный пучок, а на лице нет ни капли макияжа.

Как призналась Каменских, она любит вот так вот начать летний день.

Настя Каменских позировала полностью обнаженной в бассейне (фото: instagram.com/kamenskux)

"Моя магия утра. Пробежаться под звуки просыпающейся после ночи природы. Окунуться в прохладную воду, понежиться на солнышке. И не спеша встретить новый день", - поделилась артистка.

Пользователи сети оценили жаркий снимок и засыпали Настю восторженными комментариями, а некоторые в шутку погрустили, что она размыла самую красоту.