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Магия утра: игривая Настя Каменских полностью обнажилась в бассейне

Автор: RBC.UA

Украинская певица Настя Каменских много работает и потому еще больше ценит дни, которые можно провести дома - ну или хотя бы начать. Вместе с мужем Потапом она живет в загородном доме с бассейном, где обожает понежиться летом. Артистка показала фанатам свою утреннюю магию и не на шутку завела сеть, ведь она позировала полностью обнаженной.

Пикантный кадр был опубликован в Instagram исполнительницы.

Оголенная Настя позирует в бассейне, облокотившись на бортик и лучезарно улыбаясь. Благодаря такой позе грудь звезды скрыта за руками, а вот голые ягодицы она все же слегка размыла в фотошопе.

Волосы певицы собраны в небрежный пучок, а на лице нет ни капли макияжа.

Как призналась Каменских, она любит вот так вот начать летний день.

Настя Каменских позировала полностью обнаженной в бассейне (фото: instagram.com/kamenskux)

"Моя магия утра. Пробежаться под звуки просыпающейся после ночи природы. Окунуться в прохладную воду, понежиться на солнышке. И не спеша встретить новый день", - поделилась артистка.

Пользователи сети оценили жаркий снимок и засыпали Настю восторженными комментариями, а некоторые в шутку погрустили, что она размыла самую красоту.

  • Слишком размыто
  • А водичку то зря заблюрили
  • Красотка
  • Шикарно и шикарная
  • Красивая магия
  • Идеально
  • НАСТЮША сделала наш день
  • Якщо гарна, то гарна!!! Що ще сказати
  • Красивая и свеженькая
  • Наша Дженнифер Лопес
  • Яке гаряче фото
  • Зачем же размыли такую красоту?
  • Попа как у Ким

Напомним, что ранее Настя Каменских в купальнике показала свой активный водный отдых в Турции.

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Настя Каменскихфигура