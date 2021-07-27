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Магія ранку: грайлива Настя Каменських повністю оголилася в басейні

Автор: RBC.UA

Українська співачка Настя Каменських багато працює і тому ще більше цінує дні, які можна провести вдома - ну або хоча б почати. Разом з чоловіком Потапом вона живе в заміському будинку з басейном, де обожнює поніжитися влітку. Артистка показала фанатам свою ранкову магію і не на жарт завела мережу, адже вона позувала повністю оголеною.

Пікантний кадр був опублікований в Instagram виконавиці.

Оголена Настя позує в басейні, спершись на бортик і променисто посміхаючись. Завдяки такій позі груди зірки приховані за руками, а ось голі сідниці вона все ж злегка розмила в Фотошопі.

Волосся співачки зібране в недбалий пучок, а на обличчі немає ні краплі макіяжу.

Як зізналася Каменських, вона любить ось так от почати літній день.

Настя Каменських позувала повністю оголеною в басейні (фото: instagram.com/kamenskux)

"Моя магія ранку. Пробігтися під звуки природи, що прокидається після ночі. Поринути в прохолодну воду, поніжитися на сонечку. І не поспішаючи зустріти новий день", - поділилася артистка.

Користувачі мережі оцінили жаркий знімок і засипали Настю захопленими коментарями, а деякі жартома посумували, що вона розмила саму красу.

  • Занадто розмито
  • А водичку то даремно заблюрили
  • Красуня
  • Шикарно і шикарна
  • Красива магія
  • Ідеально
  • НАСТЮША зробила наш день
  • Якщо гарна, то гарна!!! Що ще сказати
  • Красива і свіженька
  • Наша Дженніфер Лопес
  • Яке гаряче фото
  • Навіщо ж розмили таку красу?
  • Попа як у Кім

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських у купальнику показала свій активний водний відпочинок у Туреччині.

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Настя Каменськихфигура