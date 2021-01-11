UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Без макияжа и фильтров: 54-летняя Сальма Хайек восхитила красотой на фото крупным планом

Автор: Lite

Сальма Хайек вновь устроила фурор в своем блоге, запостив "честное" фото без обработки и фильтров. 54-летняя актриса делает селфи, облачившись в летний соблазнительный образ. На ней надето ажурное черное вязаное платье, сквозь которое просвечивает смуглая кожа звезды.

Как обычно, Сальма выбрала фасон, который продемонстрировал ее аппетитную грудь. Волосы она распустила, макияж делать не стала. Правда, лицо закрыла от палящего солнца стильными солнцезащитными очками cat eye.

Сальма на новом фото (фото: instagram.com/salmahayek)

Лицо Хайек, снятое крупным планом, просто светится красотой и молодостью. На нем нет практически ни единой морщинки, а кожа выглядит гладкой и ровной. С трудом верится в реальный возраст знойной красавицы. Что и решили в который раз отметить ее фанаты.

"Я влюблен", "Мое сердце просто перестало биться", "О мой Бог, что за прекрасная женщина", "Выходи за меня, Сальма", "Я люблю тебя слишком сильно", "Прекрасна", "Красива как всегда", "Восхитительная", "Удивительная", "Лучшая", - пишут они.

Ранее мы писали, что Сальма покорила телом в откровенном купальнике.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Сальма Хайекактриса