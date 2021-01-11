Без макияжа и фильтров: 54-летняя Сальма Хайек восхитила красотой на фото крупным планом

Сальма Хайек вновь устроила фурор в своем блоге, запостив "честное" фото без обработки и фильтров. 54-летняя актриса делает селфи, облачившись в летний соблазнительный образ. На ней надето ажурное черное вязаное платье, сквозь которое просвечивает смуглая кожа звезды.

Как обычно, Сальма выбрала фасон, который продемонстрировал ее аппетитную грудь. Волосы она распустила, макияж делать не стала. Правда, лицо закрыла от палящего солнца стильными солнцезащитными очками cat eye.

Сальма на новом фото (фото: instagram.com/salmahayek)

Лицо Хайек, снятое крупным планом, просто светится красотой и молодостью. На нем нет практически ни единой морщинки, а кожа выглядит гладкой и ровной. С трудом верится в реальный возраст знойной красавицы. Что и решили в который раз отметить ее фанаты.

"Я влюблен", "Мое сердце просто перестало биться", "О мой Бог, что за прекрасная женщина", "Выходи за меня, Сальма", "Я люблю тебя слишком сильно", "Прекрасна", "Красива как всегда", "Восхитительная", "Удивительная", "Лучшая", - пишут они.

Ранее мы писали, что Сальма покорила телом в откровенном купальнике.