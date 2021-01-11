Без макіяжу і фільтрів: 54-річна Сальма Хайєк захопила красою на фото крупним планом

Сальма Хайєк знову влаштувала фурор у своєму блозі, запостивши "чесне" фото без обробки і фільтрів. 54-річна актриса робить селфі, одягнувши літній спокусливий образ. На ній одягнуто ажурне чорне в'язане плаття, крізь яке просвічує смаглява шкіра зірки.

Як зазвичай, Сальма вибрала фасон, який продемонстрував її апетитні груди. Вона розпустила волосся, макіяж робити не стала. Правда, закрила обличчя від палючого сонця стильними сонцезахисними окулярами cat eye.

Сальма на новому фото (фото: instagram.com/salmahayek)

Обличчя Хайєк, зняте крупним планом, просто світиться красою і молодістю. На ньому немає практично ні єдиної зморшки, а шкіра виглядає гладкою і рівною. Насилу віриться в реальний вік спекотної красуні. Що і вирішили вкотре відзначити її фанати.

"Я закоханий", "Моє серце просто перестало битися", "О мій Боже, що за прекрасна жінка", "Виходь за мене, Сальма", "Я люблю тебе дуже сильно", "Прекрасна", "Гарна, як завжди", "Чудова", "Дивна", "Найкраща", - пишуть вони.

Раніше ми писали, що Сальма підкорила тілом у відвертому купальнику.