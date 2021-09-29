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Без макияжа и с судочками с едой: Потап похвастался заботливой женой-хозяюшкой

Автор: Марина Настевич

Украинский продюсер и рэпер Алексей Потапенко (Потап) показал поклонникам новый снимок своей жены Насти Каменских, на котором она запечатлена в милом домашнем образе. Также он похвастался заботливостью супруги.

Соответствующее фото артист опубликовал в Instagram.

Так, Каменских позировала в розовых домашних штанах и длинном сером свитшоте. Волосы певицы распущены, а на лице нет ни капли макияжа.

В руках она держит два судочка с едой для любимого мужа и довольно улыбается. При этом артистка сама была после съемок.

Потап показал Настю Каменских в домашнем образе и без косметики (фото: instagram.com/realpotap)

"Love is… Когда она пришла с утомительных съемок, проснулась с тобой, позавтракала и приготовила тебе "to go" обед и ужин, разве это не любовь? Настя, ты самая лучшая", – трогательно написал Потап.

Подписчики оценили заботливость и домашний лук Насти и оставили умиленные комментарии.

  • Это любовь. И вообще вы с @kamenskux замечательные
  • Це справжнє кохання
  • Очень мило
  • Хозяюшка, умничка. Это любовь
  • Супер женщина
  • Заботливая супруга
  • Хорошо, что вы цените такие моменты, вот так по-искреннему, просто многие считают это обязанностью, а не проявлением любви и заботы
  • Размеры порций внушительные
  • В этих ретузиках она мне больше нравится
  • Настя хозяюшка

Напомним, ранее Каменских в облегающем комбинезоне похвасталась грацией и гибкостью - певица показала свои утренние танцы.

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Настя КаменскихПотап