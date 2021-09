Без макіяжу і з судочками з їжею: Потап похвалився турботливою дружиною-господинею

Так, Каменських позувала в рожевих домашніх штанях і довгому сірому світшоті. Волосся співачки розпущене, а на обличчі немає ні краплі макіяжу.

В руках вона тримає два судочка з їжею для коханого чоловіка і задоволено посміхається. При цьому артистка сама була після зйомок.

Потап показав Настю Каменських в домашньому образі і без косметики (фото: instagram.com/realpotap)

"Love is... Коли вона прийшла з утомливих зйомок, прокинулася з тобою, поснідала і приготувала тобі "to go" обід і вечерю, хіба це не любов? Настя, ти найкраща", - зворушливо написав Потап.

Підписники оцінили дбайливість і домашній лук Насті і залишили розчулені коментарі.