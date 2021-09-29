Без макіяжу і з судочками з їжею: Потап похвалився турботливою дружиною-господинею

Український продюсер і репер Олексій Потапенко (Потап) показав шанувальникам новий знімок своєї дружини Насті Каменських, на якому вона відображена в милому домашньому образі. Також він похвалився турботливістю дружини.
Відповідне фото артист опублікував у Instagram.
Так, Каменських позувала в рожевих домашніх штанях і довгому сірому світшоті. Волосся співачки розпущене, а на обличчі немає ні краплі макіяжу.
В руках вона тримає два судочка з їжею для коханого чоловіка і задоволено посміхається. При цьому артистка сама була після зйомок.
Потап показав Настю Каменських в домашньому образі і без косметики (фото: instagram.com/realpotap)
"Love is... Коли вона прийшла з утомливих зйомок, прокинулася з тобою, поснідала і приготувала тобі "to go" обід і вечерю, хіба це не любов? Настя, ти найкраща", - зворушливо написав Потап.
Підписники оцінили дбайливість і домашній лук Насті і залишили розчулені коментарі.
Нагадаємо, раніше Каменських в облягаючому комбінезоні похвалилася грацією і гнучкістю - співачка показала свої ранкові танці.