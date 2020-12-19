Мало ли, что ждет вечером: Алена Шоптенко рассказала, что всегда есть в ее косметичке

Звезда "Танцев со звездами" Алена Шоптенко не так давно решилась на кардинальные изменения во внешности: она сменила прическу.

А теперь Шоптенко рассказала поклонникам, что она не любительница насыщенного макияжа, потому что он у нее не очень хорошо получается.

"Сделать smoky eyes, например, практически недосягаемый результат для меня. И вообще, когда крашусь самостоятельно, стараюсь не прибегать к темным оттенкам теней, чтоб потом по 10 раз не умываться", - призналась Шоптенко.

Но есть кое-что, что все же она, как и все женщины, любит. Это стрелки.

"Признаюсь, это, пожалуй, единственное в макияже, что я научилась делать действительно хорошо и быстро! Плюс, от визажистов я знаю, что они мне очень идут", - заявила Алена.

Танцовщица и хореограф уверена: при помощи всего лишь одной стрелки можно трансформировать макияж из повседневного в вечерний.

"У меня, например, лайнер и красная помада с собой в косметичке всегда. Мало ли, что ждет меня вечером", - заинтриговала Шоптенко.

Алена Шоптенко (фото: instagram.com/alena_shoptenko/)

Напомним, что сын Алены Алексей не любит, когда мама приходит накрашенная - и сразу же советует ей пойти умыться. Об этом Шоптенко рассказала в своем микроблоге немного ранее.

"Каждый раз, когда я вся такая красивая, с ярким макияжем, возвращаюсь домой... он смотрит на мое лицо и первое, что я слышу от сына: "Мама, мыть". Приходится идти и вместе смывать макияж", - рассказала Алена.