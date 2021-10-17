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Малышка на миллион: решительная Джамала смело вышла на ринг (фото)

Автор: Марина Настевич

Перед выходом нового выпуска "Танцев со звездами 2021" Джамала показала, насколько решительно она настроена на борьбу в шоу - певица неожиданно вышла на ринг. Как оказалось, партнер артистки по танцам Антон Нестерко приобщил ее к своему хобби.

Эффектными фото в боксерском ринге звезда поделилась на своей странице в Instagram.

Так, Джамала запечатлена в серых спортивных штанах и черной футболке, а на также с белыми боксерскими перчатками на руках. Волосы она заплела в косу и не стала наносить макияж.

Певица сделала несколько атмосферных снимков в ринге, а также в процессе тренировки и со своим партнером по "Танцам".

Джамала впервые вышла на боксерский ринг (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Исполнительница заявила, что они с Антоном настроены бороться и идти вперед.

"Борітеся-поборете! Сьогодні на @tanci1plus1 - справжній файт. Зі змагання вибудуть одразу дві пари. Наші з Антоном Нестерко професійні шляхи - це постійна праця і боротьба. Ми обидва готові йти вперед. Немає ані музики, ані боксу, ані танців без вболівальників. Чекаємо на вашу підтримку. P. S. Вчора Антон познайомив мене зі своїм хобі і я вперше вийшла на ринг. Здається, мені личать боксерські рукавички?" - написала Джамала.

"Борімося і поборемо!" - согласился с ней Нестерко в комментариях.

Фолловеры оценили необычный лук звезды и оставили ей слова поддержки.

  • Крихiтка на мiльон
  • Левый коронный, правый похоронный
  • Рви сегодня всех
  • Дуже личать
  • Ог... ог... ОГО!!!
  • Я очень рада, что ты опять попробовала себя в новом, так держать
  • Борись до последнего

Напомним, ранее Джамала очаровала осенними фото с мужем и сыновьями.

Мы также писали, что участник шоу "Танцы со звездами" Артур Логай серьезно травмировал ногу и попал в больницу.

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Джамала