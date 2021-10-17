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Крихітка на мільйон: рішуча Джамала сміливо вийшла на ринг (фото)

Автор: Марина Настевич

Перед виходом нового випуску "Танців з зірками 2021" Джамала показала, наскільки рішуче вона налаштована на боротьбу в шоу - співачка несподівано вийшла на ринг. Як виявилося, партнер артистки з танців Антон Нестерко долучив її до свого хобі.

Ефектними фото в боксерському рингу зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Так, Джамала відображена в сірих спортивних штанях і чорній футболці, а на також з білими боксерськими рукавичками на руках. Волосся вона заплела в косу і не стала наносити макіяж.

Співачка зробила кілька атмосферних знімків в рингу, а також в процесі тренування і зі своїм партнером по "Танцям" і його тренером.

Джамала вперше вийшла на боксерський ринг (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Виконавиця заявила, що вони з Антоном налаштовані боротися і йти вперед.

"Борітеся-поборете! Сьогодні на @tanci1plus1 - справжній файт. Зі змагання вибудуть одразу дві пари. Наші з Антоном Нестерко професійні шляхи - це постійна праця і боротьба. Ми обидва готові йти вперед. Немає ані музики, ані боксу, ані танців без вболівальників. Чекаємо на вашу підтримку. P. S. Вчора Антон познайомив мене зі своїм хобі і я вперше вийшла на ринг. Здається, мені личать боксерські рукавички?" - написала Джамала.

"Борімося і поборемо!" - погодився з нею Нестерко в коментарях.

Фолловери оцінили незвичайний лук зірки і залишили їй слова підтримки.

  • Крихітка на мільон
  • Лівий коронний, правий похоронний
  • Рви сьогодні всіх
  • Дуже личать
  • Ог... ог... ОГО!!!
  • Я дуже рада, що ти знову спробувала себе в новому, так тримати
  • Борись до останнього

Нагадаємо, раніше Джамала зачарувала осінніми фото з чоловіком і синами.

Ми також писали, що учасник шоу "Танці з зірками" Артур Логай серйозно травмував ногу і потрапив до лікарні.

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Джамала