MamaRika рассказала о первых неделях материнства и раскрыла стоимость родов

На снимке MamaRika расслабляется на свежем воздухе, пока сыночек спит в коляске - в кадр попали только ее ноги, которые она блаженно вытянула.

MamaRika наслаждается первыми неделями материнства (фото: instagram.com/mamarika_official)

Певица призналась, что все оказалось не так страшно, как многие ее пугали, и что она наслаждается каждой минутой роли мамы, даже несмотря на трудности.

"Feels good to be your Mom…Вчера было ровно две недели, как я Мама не просто по псевдониму, а по статусу. Делюсь своими ощущениями и эмоциями, а они буквально накрывают. Начнем с того, что все четко так, как я себе представляла, и ваши страшилки на тему "ты забудешь о себе и попадешь в пеленочное рабство" оказались полной фигней. Само собой, мы по горло в какашулях и недосыпах, но отношение к этому в нашей семье совсем другое..Мы кайфуем, представьте себе, получаем удовольствие от всего происходящего. Мы так этого хотели, что все трудности реально не всплывают, когда ты видишь, как тебе улыбается этот маленький комочек счастья. В такие моменты силы сами откуда-то берутся, ты готов рвать и метать, не спать еще целую вечность, лишь бы дать все лучшее своему чаду", - откровенно поделилась Анастасия.

Артистка добавила, что ей очень помогает ее муж Сергей Середа, который поддерживает во всем и активно участвует в уходе за ребенком.



"Вы спросите как так, и порой нет ли у меня послеродовой депрессии, не ссоримся ли мы с Сергеичем в самые трудные минуты? А я вам отвечу - основная сила в партнерстве. Мы с моим мужчиной партнеры по жизни, а значит, все моменты делим пополам: и уход за сыном, и работу, и т.д. Ну вы поняли #батянаподхватє Имея рядом такое крепкое плечо, все гораздо проще", - отметила MamaRika.

Также певица раскрыла свой секрет спокойствия даже посреди хаоса - это юмор.



"А еще запишите один из важнейших ингредиентов быть "на чілє, на расслабонє", даже когда в доме стоит крик из-за колик и несется полный трэш - ЮМОР. Народ, в любой тяжелой ситуации мы начинаем реально смеяться друг с друга, меняем вектор и градус конфликта на позитив. Это супер - круто разряжает обстановку и спасает от сраных ссор", - посоветовала звезда.

MamaRika с мужем и сыном на выписке из роддома (фото: instagram.com/mamarika_official)

Она подытожила, что очень счастлива быть мамой и учится многому у своего сына.



"Также чувство ответственности теперь на хай левел, и самоотдача зашкаливает. Да и вообще, наш ребенок - наш учитель, и делает нас с Сергеичем лучше.Мы ему за это бесконечно благодарны. В общем, я до сих пор поверить не могу в то, что я вырвала такой счастливый билет стать мамой своему сыну, и бывает, когда он очень долго спит, начинаю грустить, и просто сижу и смотрю на него (вы тоже так делаете?). Пока писала этот пост, кое-кто напудил в подгузник, поэтому пойду выполнять самую важную работу в мире", - написала Кочетова.

А в разделе сторис она призналась, сколько стоили ее роды в частном роддоме в Киеве - напомним, артистке делали кесарево сечение. Точную сумму за роды MamaRika не назвала. Но молодая мама отметила, что они с мужем выбрали для себя пакет услуг "Комфорт" и улучшенную палату "Стандарт +". Согласно прайсу клиники, где рожала звезда, роды должны были обойтись ей в 43 300 грн.