MamaRika розповіла про перші тижні материнства і розкрила вартість пологів

На знімку MamaRika розслабляється на свіжому повітрі, поки синочок спить в колясці - в кадр потрапили тільки її ноги, які вона блаженно витягнула.

Мамарика насолоджується першими тижнями материнства (фото: instagram.com/mamarika_official)

Співачка зізналася, що все виявилося не так страшно, як багато хто її лякав, і що вона насолоджується кожною хвилиною ролі мами, навіть незважаючи на труднощі.

"Feels good to be your Mom...Вчора було рівно два тижні, як я Мама не просто за псевдонімом, а за статусом. Ділюся своїми відчуттями та емоціями, а вони буквально накривають. Почнемо з того, що все чітко так, як я собі уявляла, і ваші страшилки на тему "ти забудеш про себе і потрапиш в пелюшкове рабство" виявилися повною фігнею. Само собою, ми по горло в какашулях і недосипах, але ставлення до цього в нашій родині зовсім інше..Ми кайфуємо, уявіть собі, отримуємо задоволення від усього, що відбувається. Ми так цього хотіли, що всі труднощі реально не спливають, коли ти бачиш, як тобі посміхається цей маленький клубочок щастя. У такі моменти сили самі звідкись беруться, ти готовий рвати і метати, не спати ще цілу вічність, аби дати все краще своєму чаду", - відверто поділилася Анастасія.

Артистка додала, що їй дуже допомагає її чоловік Сергій Середа, який підтримує у всьому і бере активну участь у догляді за дитиною.



"Ви запитаєте як так, і чи часом немає в мене післяродової депресії, чи не сваримося ми із Сєргєічем у самі важкі хвилини?А я вам відповім- основна сила у партнерстві. Ми з моїм мужчиною партнери по життю, а значить, всі моменти ділимо навпіл: і догляд за сином, і роботу, і т.д. Ну ви поняли #батянаподхватє. Маючи поруч таке міцне плече, все набагато простіше", - зазначила MamaRika.

Також співачка розкрила свій секрет спокою навіть посеред хаосу - це гумор.



"А ще запишіть один з найважливіших інгредієнтів бути "на чілє, на расслабонє", навіть коли в будинку стоїть крик через коліки і мчить повний треш - гумор. Народ, в будь-якій важкій ситуації ми починаємо реально сміятися один з одного, міняємо вектор і градус конфлікту на позитив. Це супер - круто розряджає обстановку і рятує від сраних сварок", - порадила зірка.

MamaRika з чоловіком і сином на виписці з пологового будинку (фото: instagram.com/mamarika_official)

Вона підсумувала, що дуже щаслива бути мамою і вчиться багато чому у свого сина.



"Також почуття відповідальності тепер на хай левел, і самовіддача зашкалює. Та й взагалі, наша дитина - наш учитель, і робить нас з Сергєічем краще.Ми йому за це безмежно вдячні. Загалом, я досі повірити не можу в те, що я вирвала такий щасливий квиток стати мамою своєму синові, і буває, коли він дуже довго спить, починаю сумувати, і просто сиджу і дивлюся на нього (ви теж так робите?). Поки писала цей пост, дехто напудив в підгузник, тому піду виконувати найважливішу роботу в світі", - написала Кочєтова.

А в розділі сторіс вона зізналася, скільки коштували її пологи в приватному пологовому будинку в Києві - нагадаємо, артистці робили кесарів розтин. Точну суму за пологи MamaRika не назвала. Але молода мама зазначила, що вони з чоловіком вибрали для себе пакет послуг "Комфорт" і поліпшену палату "Стандарт +". Згідно прайсу клініки, де народжувала зірка, пологи повинні були обійтися їй в 43 300 грн.