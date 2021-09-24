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MamaRika необычным способом рассекретила имя маленького сына (видео)

Автор: Артем Горовенко

Популярная певица MamaRika, которая уже через месяц после родов поразила фигурой в купальнике, впервые рассказала, как назвала сына.

На это поп-звезда решилась в интервью Славе Демину в рамках его YouTube-шоу "СЛАВА+".

MamaRika с мужем и ребенком (фото: instagram.com/mamarika_official)

Заметим, что до этого Анастасия Кочетова скрывала имя своего малыша. Однако Слава подошел к этой теме виртуозно - сначала расспросил, делали ли родители слепок ручек и ножек крошечного мальчика.

"Мы какие-то неромантичные родители, даже фотосессию не сделали. Не показываем лица... Такие, запаянные в этом плане. Как назвали, скажем только тебе, но давай сыграем в игру. Пять букв, первая "Д", - заинтриговала певица.

Заинтересованный ведущий, хоть и не с первой попытки, но все же угадал имя малыша.

Оказалось, что Настя и Сергей назвали своего первенца Давидом.

Ранее Кочетова рассказала о первых неделях материнства и раскрыла стоимость родов.

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MamaRika