MamaRika незвичним способом розсекретила ім'я маленького сина (відео)

MamaRika з чоловіком і дитиною (фото: instagram.com/mamarika_official)

Зауважимо, що до цього Анастасія Кочетова приховувала ім'я свого малюка. Проте Слава підійшов до цієї теми віртуозно - спочатку розпитав, чи робили батьки зліпок ручок та ніжок крихітного хлопчика.

"Ми якісь неромантичні батьки, навіть фотосесію не зробили. Не показуємо обличчя... Такі, запаяні у цьому плані. Як назвали, скажемо лише тобі, але давай зіграємо у гру. П'ять букв, перша "Д", - заінтригувала співачка.

Зацікавлений ведучий, хоч і не з першої спроби, але все ж вгадав ім'я малюка.

Виявилось, що Настя і Сергій назвали свого первістка Давидом.