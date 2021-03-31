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Мамин ангел: Ева Лонгория покорила сеть красотой подросшего сына

Автор: Lite

Ева Лонгория показала новое видео со своим подросшим сыном Санти. Актриса заставила сеть восхищаться его красотой

В очаровательном ролике Санти, которому летом исполнится 3 года, заливисто смеется. Малыш только проснулся, он сидит в кроватке в милой голубой пижаме. Как обычно, сын Евы ничуть не стесняется наведенной на него камеры. Даже напротив - он с удовольствием заигрывает с ней. Наверняка ребенок пойдет по стопам своей харизматичной мамы!

Ева порадовала видео с сыном (видео: instagram.com/evalongoria)

"Это утренний смех для меня", - написала Лонгория и поставила эмодзи, желая выразить свое очарование. Не менее очарованы были и ее подписчики, которые просто завалили Еву приятными словами.

"О боже, я люблю его так сильно. Что за прекрасный возраст", "Разве он не самый лучший? Я так скучала по этому!", "Утренняя музыка, что за подарок!", "Он вырос таким большим", "Очень красивый", "Словно ангел", "Хорошенький", "Я удивлена, что он все еще в кроватке. Мой альпинист все время вылезает", - делятся фанаты своими мыслями и опытом.

Ранее Ева очаровала фанов безупречным и по-прежнему молодым внешним видом.

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Новости Украины преступленияактрисамамамодельЕва Лонгория
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