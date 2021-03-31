Мамин ангел: Єва Лонгорія підкорила мережу красою підрослого сина

В чарівному відео Санті, якому влітку виповниться 3 роки, заливисто сміється. Малюк тільки прокинувся, він сидить в ліжечку в милій блакитній піжамі. Як зазвичай, син Єви нітрохи не соромиться наведеної на нього камери. Навіть навпаки - він із задоволенням заграє з нею. Напевно дитина піде по стопах своєї харизматичної мами!

Єва порадувала відео з сином (відео: instagram.com/evalongoria)

"Це ранковий сміх для мене", - написала Лонгорія і поставила emoji, бажаючи висловити всю чарівність моменту. Не менш зачаровані були і її фоловери, які просто завалили Єву приємними словами.

"О боже, я люблю його так сильно. Що за чудовий вік", "Хіба він не найкращий? Я так сумувала за цим!", "Ранкова музика, що за подарунок!", "Він виріс таким великим", "Дуже гарний", "Немов ангел", "Гарненький", "Я здивована, що він все ще в ліжечку. Мій альпініст весь час вилазить", - діляться фанати своїми думками і досвідом.