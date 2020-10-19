Мамина фигурка: дочь Брежневой в микробикини раззадорила сеть соблазнительными формами

Старшая дочь Веры Брежневой, 19-летняя Соня Киперман выросла копией своей звездной мамы. Сходство с певицей давно отмечают ее поклонники, причем касается она не только внешности, но фигуры. Соня – обладательница волнительных изгибов, которые демонстрирует на камеру. Правда, девушка на какое-то время забросила соцсети, но недавно вернулась, чтобы порадовать подписчиков свежими соблазнительными кадрами. Так, юная красотка показала на странице в Instagram, как отдыхает в Турции, причем большинство снимков было сделаны во время прогулки на яхте.

На свежих кадрах Соня позирует в черном крошечном бикини, подчеркнувшем ее аппетитные формы и изгибы. Она расположилась прямо на столе, девушка предпочла обойти без макияжа и игриво прищурилась, "спасаясь" от солнечных лучей.

Подписчики красавицы тут же оценили пикантный и кокетливый снимок.

Классная фигура и родинки. Можно составлять созвездия

Улыбка и фигура мамины

Красивая девочка

Яркая и очаровательная девочка

Красавица

Лолита

Зачем так красиво

Милашка

Также Соня показала фото в другом купальном наряде во время морской прогулки вдоль берега. На девушке – купальнк-бандо и черная рубашка, которую она приспустила с плеч.

Напомним, что ранее дочь Веры Брежневой в романтичном платье-мини соблазнила игривыми кадрами в полутьме.