Мамина фігурка: дочка Брежнєвої в мікробікіні розбурхала мережу спокусливими формами

Старша дочка Віри Брежнєвої, 19-річна Соня Кіперман виросла копією своєї зіркової мами. Схожість зі співачкою давно відзначають її шанувальники, причому вона стосується не тільки зовнішності, але фігури. Соня – володарка хвилюючих вигинів, які демонструє на камеру. Правда, дівчина на деякий час закинула соцмережі, але нещодавно повернулася, щоб порадувати підписників свіжими спокусливими кадрами. Так, юна красуня показала на сторінці в Instagram, як відпочиває в Туреччині, причому більшість знімків були зроблені під час прогулянки на яхті.

На свіжих кадрах Соня позує в чорному крихітному бікіні, що підкреслило її апетитні форми і вигини. Вона розташувалася прямо на столі, дівчина вирішила обійти без макіяжу і грайливо примружилася, "рятуючись" від сонячних променів.

Підписники красуні тут же оцінили пікантний і кокетливий знімок.

Класна фігура і родимки. Можна складати сузір'я

Посмішка і фігура мамині

Красива дівчинка

Яскрава і чарівна дівчинка

Красуня

Лоліта

Навіщо так красиво

Милашка

Також Соня показала фото в іншому купальному вбранні під час морської прогулянки уздовж берега. На дівчині – купальнк-бандо і чорна сорочка, яку вона спустила з плечей.

Нагадаємо, що раніше дочка Віри Брежнєвої в романтичній сукні-міні спокусила грайливими кадрами в напівтемряві.