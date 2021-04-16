Мамино счастье: Анастасия Приходько растрогала видео с новорожденным малышом

Анастасия Приходько изрядно поразила всех, признавшись, что стала мамой в третий раз. Свою беременность певица тщательно скрывала, однако сейчас начинает потихоньку делиться информацией и уже познакомила поклонников с малышом. Теперь же артистка поделилась невероятно нежным видео с новорожденным.
Трогательный видеоролик она опубликовала в своем Instagram.
На видео Приходько лежит в кровати, а ребенок сверху на ней. Певица нежно обнимает и целует малыша, улыбаясь на камеру.
"Мамина любовь. Мамина радость. Мамино счастье. Нет ничего ароматнее в мире, чем запах младенца. Мне кажется, мама запоминает его на всю жизнь, согласны?" - поделилась эмоциями звездная мама.
Анастасия Приходько показала трогательное видео с третьем ребенком (видео: instagram.com/prykhodko_official)
Умиленные подписчики засыпали Анастасию поздравлениями и теплыми словами.
К слову, певица пока что не раскрывает пол малыша. Однако в одном из комментариев певица Оля Полякова написала, что это мальчик.
Напомним, ранее Анастасия Приходько взорвала сеть нежным беременным фото и рассекретила вес после третьих родов.