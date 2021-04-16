Мамине щастя: Анастасія Приходько зворушила відео з новонародженим малюком

Анастасія Приходько неабияк вразила всіх, зізнавшись, що стала мамою втретє. Свою вагітність співачка ретельно приховувала, однак зараз починає потихеньку ділитися інформацією і вже познайомила шанувальників з малюком. Тепер же артистка поділилася неймовірно ніжним відео з новонародженим.
Зворушливий відеоролик вона опублікувала у своєму Instagram.
На відео Приходько лежить у ліжку, а дитина зверху на ній. Співачка ніжно обіймає і цілує малюка, посміхаючись на камеру.
"Мамина любов. Мамина радість. Мамине щастя. Немає нічого пахучішого в світі, ніж запах немовляти. Мені здається, мама запам'ятовує його на все життя, згодні?" - поділилася емоціями зіркова мама.
Анастасія Приходько показала зворушливе відео з третьою дитиною (відео: instagram.com/prykhodko_official)
Розчулені підписники засипали Анастасію привітаннями та теплими словами.
До речі, співачка поки що не розкриває стать малюка. Проте в одному з коментарів співачка Оля Полякова написала, що це хлопчик.
Нагадаємо, раніше Анастасія Приходько підірвала мережу ніжним вагітним фото та розсекретила вагу після третіх пологів.