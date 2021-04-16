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Мамине щастя: Анастасія Приходько зворушила відео з новонародженим малюком

Автор: Lite

Анастасія Приходько неабияк вразила всіх, зізнавшись, що стала мамою втретє. Свою вагітність співачка ретельно приховувала, однак зараз починає потихеньку ділитися інформацією і вже познайомила шанувальників з малюком. Тепер же артистка поділилася неймовірно ніжним відео з новонародженим.

Зворушливий відеоролик вона опублікувала у своєму Instagram.

На відео Приходько лежить у ліжку, а дитина зверху на ній. Співачка ніжно обіймає і цілує малюка, посміхаючись на камеру.

"Мамина любов. Мамина радість. Мамине щастя. Немає нічого пахучішого в світі, ніж запах немовляти. Мені здається, мама запам'ятовує його на все життя, згодні?" - поділилася емоціями зіркова мама.

Анастасія Приходько показала зворушливе відео з третьою дитиною (відео: instagram.com/prykhodko_official)

Розчулені підписники засипали Анастасію привітаннями та теплими словами.

  • Милашество зашкалює!
  • Це найпрекрасніше
  • Це крутоооо, вітаю вас
  • Маленьке ДИВО!
  • Вітаю!!! Яке це щастя!!!
  • Хлопчик
  • Солодкість мамина, як це мило
  • Тобі дуже йде материнство, дуже радий за тебе
  • Красотульки дві
  • Які ви милі
  • Я вітаю Вас з цим дивом!!!! Будьте здорові і нехай у Вас все буде добре

До речі, співачка поки що не розкриває стать малюка. Проте в одному з коментарів співачка Оля Полякова написала, що це хлопчик.

Нагадаємо, раніше Анастасія Приходько підірвала мережу ніжним вагітним фото та розсекретила вагу після третіх пологів.

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Новини України Анастасія Приходькопевец
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