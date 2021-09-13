Маричка Падалко откровенно рассказала о жизни с мужем - бывшим нардепом

Маричка Падалко уже больше 15 лет живет в счастливом браке с Егором Соболевым, с которым воспитывают троих детей: 14-летнего Михаила, 13-летнюю Марию и 11-летнюю Екатерину. О жизни со своим мужчиной она говорит не так часто, а потому новый пост вызвал интерес среди ее фанатов.
Недавно телеведущая ТСН на "1+1" Маричка Падалко на своей странице в Instagram написала пост, в котором призналась, что впервые в жизни пропускает день рождения кого-то из своих детей, и на 1 сентября не поведет сына Михаила, дочерей Марию и Екатерину в школу. Все это по уважительной причине - командировка в Вашингтон, где телеведущая освещала встречу президента Украины с президентом США в Белом доме.
Однако Маричка Падалко за детей не волновалась - дома они остались с отцом, который прекрасно справился со всеми хлопотами, связанными и с днем рождения младшей Кати, и с важными сборами в школу.
Мой муж Егор - вообще лучший папа в мире! За все мои последние командировки (до этого момента я ездила не часто) он вообще, как говорится, набрал максимум баллов. Смог полностью заменить маму накануне первого сентября, подготовить детей к школе, а главное - отпраздновать 1 сентября день рождения нашей младшей так, чтобы она совсем не чувствовала нехватки мамы", - рассказывает Маричка Падалко.
Но в день рождения младшей дочери вся семья все же была в сборе благодаря новейшим технологиям - Маричка связалась с родными по WhatsApp и они все вместе задули свечки на праздничном торте. А еще Катю с самого утра ожидал от заботливой мамы сюрприз - воздушные шарики, которые доставил курьер вовремя - потому что Маричка прямо из Вашингтона, несмотря на большую разницу во времени, держала все под контролем.
14 сентября Маричка Падалко вместе со своим коллегой по ТСН Святославом Гринчуком станет ведущей всеукраинской премии "Тато року". Накануне этого события телеведущая рассказала о своем отце Владимире Петровиче, который до сих пор остается ее главным авторитетом в жизни.
Я горжусь своим папой, потому что он мой самый компетентный зритель еще с тех времен, когда я вела спортивные новости. Иностранное филологическое образование, отличная память и большой кругозор позволяют ему отслеживать правильность предоставленной информации до мелочей", - рассказала телеведущая.
Напомним, в 2019 году почетную награду "Тато року" получил популярный телеведущий Юрий Горбунов (в 2020-м году церемония была отменена из-за пандемии коронавируса в мире).
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