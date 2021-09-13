Марічка Падалко відверто розповіла про життя з чоловіком - колишнім нардепом

Однак Марічка Падалко за дітей не хвилювалася - вдома вони залишилися з батьком, який чудово впорався з усіма клопотами, пов'язаними і з днем народження молодшої Каті, і з важливими зборами в школу.

Мій чоловік Єгор - взагалі кращий тато в світі! За всі мої останні відрядження (до цього моменту я їздила не часто) він взагалі, як то кажуть, набрав максимум балів. Зміг повністю замінити маму напередодні першого вересня, підготувати дітей до школи, а головне - відсвяткувати 1 вересня день народження нашої молодшої так, щоб вона зовсім не відчувала нестачі мами", - розповідає Марічка Падалко.

Але в день народження молодшої дочки вся сім'я все ж була в зборі завдяки новітнім технологіям - Марічка зв'язалася з рідними по WhatsApp і вони всі разом задули свічки на святковому торті. А ще Катю з самого ранку очікував від турботливої мами сюрприз - повітряні кульки, які доставив кур'єр вчасно - тому що Марічка прямо з Вашингтона, незважаючи на велику різницю в часі, тримала все під контролем.

Марічка Падалко з чоловіком (фото: прес-служба)

14 вересня Марічка Падалко разом зі своїм колегою по ТСН Святославом Гринчуком стане ведучою Всеукраїнської премії "Тато року". Напередодні цієї події телеведуча розповіла про свого батька Володимира Петровича, який досі залишається її головним авторитетом у житті.

Я пишаюся своїм татом, тому що він мій найбільш компетентний глядач ще з тих часів, коли я вела спортивні новини. Іноземна філологічна освіта, відмінна пам'ять і великий кругозір дозволяють йому відстежувати правильність наданої інформації до дрібниць", - розповіла телеведуча.

Марічка Падалко з родиною (фото: прес-служба)

Нагадаємо, в 2019 році почесну нагороду "Тато року" отримав популярний телеведучий Юрій Горбунов (в 2020-му році церемонія була скасована через пандемію коронавірусу в світі).