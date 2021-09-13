MELOVIN шокировал интимными тайнами, дочь Поляковой кардинально поменяла внешность: топ громких новостей недели

Украинские звезды вовсю окунулись в новый сезон, представляя проекты и шоу. А в перерывах привлекают внимание к своим персонам свежими новостями, скандалами и интригами.

MELOVIN вновь рассказал о личном

Певец и участник "Танцев со звездами" MELOVIN, который во время выступления на фестивале Atlas Weekend 2021 в июле совершил каминг-аут, продолжает удивлять откровениями о своей личной жизни. Сначала артист рассказал, что самым сложным оказалось признаться в своей бисексуальности родным. О реакции мамы на свое признание Мэловин поведал в программе ЖВЛ.

Певец наконец освободился (фото: instagram.com/melovin_official)

"Мы сидели, плакали вместе с ней. Была очень такая крутая поддержка с фразой: "Ты для меня первое, единственное и последнее". И для меня ничего не важно. Я такой, сидел, тоже вот это вот сопли подтирал наждачкой", - поделился парень.

Теперь он чувствует себя свободным и окрыленным. И даже готов рассказывать свои личные истории. Оказывается, у певца были длительные отношения с парнем, которые после 6 лет закончились разрывом.

"Я человек бурлеска, мне нужна всегда какая-то эмоция. Если все очень спокойно, мне хочется скандала. Если что-то очень скандальное, мне хочется спокойствия. Короче, очень неоднозначный человек", - признался MELOVIN.

Дочь Поляковой кардинально сменила стиль

Старшая дочь Оли Поляковой, 16-летняя Маша - известный блогер и начинающая певица. Девушка ведет активный образ жизни и регулярно радует фанатов яркими образами, которые поклонники просто обожают. И несмотря на то что они давно привыкли к экспериментам Маши, она вновь нашла чем удивить.

Маша Полякова удивила фанатов (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Так, юная звезда решила кардинально сменить образ ради участия в киевском фестивале комиксов Comic Con Ukraine 2021. Девушка примерила голубой парик-каре с челкой, который сделал ее буквально другим человеком. Неизвестно, на какого персонажа она хотела быть похожей, но ей точно удалось впечатлить своих фанатов. Они отметили, что Маше очень к лицу такой стиль. Правда, вскоре юная красавица все же вернулась к привычному образу.

Леся Никитюк рассказала правду об отношениях с Притулой

Разговоры об отношениях Леси Никитюк с Притулой то и дело возникают в сети. Ведущие уже давно дружат и ведут совместные проекты. При этом пара столь гармонична, что наталкивает поклонников на мысль, что между ними есть нечто большее. И вот сама Леся пролила свет на этот вопрос.

Леся выдала тайны (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Я верю в дружбу между мужчиной и женщиной в нескольких случаях. Один из них - это когда они коллеги по проекту. Такая модель у нас с Сергеем Притулой. То ли мы с ним из одного региона, то ли просто примерно одинаково воспитаны, но у нас нет в крови лицемерия и скандальности. Конечно, можем это легко сделать, но зачем?", - рассказала Леся.