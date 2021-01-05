Маша Ефросинина расплакалась на глазах у фанатов из-за дочери

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина расплакалась после вопроса подписчицы о том, как учится ее дочь Нана. Девочка улетела на учебу в Канаду и Ефросининой тяжело от того, что не видит рядом своего ребенка.

Во время ответа на этот вопрос в Instagram-stories Маша расплакалась и сказала, что ей очень тяжело и она ничего не может с этим поделать.

"Два дня мне кажется, что я умираю. Ничего не могу с собой сделать. Впрочем, это жизнь", - заявила телеведущая.

Скриншот с Instagram

Фолловеры сразу же поддержали Ефросинину теплыми словами. Они написали, что мы должны отпускать своих детей от себя, и главное не волноваться, потому что все будет хорошо.

Кроме того, пользователи сети отметили, что в современном мире есть различные способы коммуникации на расстоянии, включая общение по видеосвязи.

Напомним, Ефросинина рассказала, что заболела коронавирусом перед Новым Годом. По ее словам, она чувствовала себя достаточно "сносно", но болезнь разрушила все многочисленные планы в конце года. При этом она подчеркнула, что другие члены семьи здоровы.

Ранее Маша Ефросинина очаровала счастливым семейным видео подготовки к праздникам. Телеведущая показала, как счастливое семейство наряжает елку и праздно, со вкусом проводит время.