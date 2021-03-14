Маша Ефросинина разоткровенничалась о скрытых талантах мужа: самое сексуальное, что видела

Так экс-участница "Танцев со звездами" сообщила, что танцует с мужем дома и пока длится каратин, пара не может похвастаться своим умением на публике.

"Мы танцуем не на балах, на вечеринках вдвоем", – отметила Маша.

Она таже добавила, что Тимур "по лезгинке и баскетболу", а исполнять народный кавказский танец его научил дедушка.

"Когда мы были молодые, гуляли, были уже очень-очень веселые. У него так руки выгибаются, тело , он так красиво лезгинку танцует... Это самое сексуальное, что видела в своей жизни от своего мужа", - призналась Маша.

Маша рассказала, чем ее покрил муж

Она добавила, что описаные события произошли примерно десять лет назад, а Тимур уточнил: "Это было на первой свадьбе Лилии Подкопаевой".

Маша вспомнила о своем недавнем участии в новом разлекательном шоу "Липсинк батл", где перевоплотилась в Макса Барских. Пока ведущая в образе танцевала на сцене, артист незаметно подошел к ней и вместе исполнил фирменные па.

"Мы не близкие друзья, он был один раз у меня на интервью, я помню его со времен Фабрики. И он для меня приехал, чтобы выйти на 5 секунд. Съемки задерживались на 4 часа. Он просидел в гримерке, чтобы не попасть мне на глаза, чтобы не спалиться. Это один из лучших сюрпризов в моей жизни", - рассказала растроганная телезвезда.