Маша Єфросиніна розговорилася про приховані таланти чоловіка: найсексуальніше, що бачила

Так екс-учасниця "Танців з зірками" повідомила, що танцює з чоловіком вдома і поки триває каратин, пара не може похвалитися своїм умінням на публіці.

"Ми танцюємо не на балах, на вечірках удвох", – зазначила Маша.

Вона також додала, що Тимур "по лезгинці і баскетболу", а виконувати народний кавказький танець його навчив дідусь.

"Коли ми були молоді, гуляли, були вже дуже-дуже веселі. У нього так руки вигинаються, тіло, він так гарно танцює лезгинку... Це найсексуальніше, що бачила у своєму житті від свого чоловіка", - зізналася Маша.

Маша розповіла, що її підкорив чоловік

Вона додала, що описані події сталися приблизно десять років тому, а Тимур уточнив: "Це було на першому весіллі Лілії Подкопаєвої".

Маша згадала про свою недавню участь в новому розважальному шоу "Ліпсінк батл", де перевтілилася в Макса Барських. Поки ведуча в образі танцювала на сцені, артист непомітно підійшов до неї і разом виконав фірмові па.

"Ми не близькі друзі, він був один раз у мене на інтерв'ю, я пам'ятаю його з часів Фабрики. І він для мене приїхав, щоб вийти на 5 секунд. Зйомки затримувалися на 4 години. Він просидів в гримерці, щоб не потрапити мені на очі, щоб не спалитися. Це один з найкращих сюрпризів у моєму житті", - розповіла розчулена телезірка.