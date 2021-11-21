Маша Ефросинина сразила стальным прессом в сверкающем наряде: "пример для многих"

Популярная украинская телеведущая и тренер "Лиги Смеха" Маша Ефросинина сразила наповал своим образом для съемок шоу.
Фотографиями в эффектном луке артистка поделилась в Instagram.
42-летняя ведущая выбрала впечатляющий гламурно-рокерский аутфит - черный кроп-топ и украшенный множеством пайеток сверкающий костюм, состоящий из свободных брюк и укороченного жакета.
На большинстве кадров Маша не стала его застегивать, демонстрируя свой стальной пресс и тонкую талию.
Волосы она собрала в элегантный пучок сзади, а также дополнила лук массивными серьгами и сделала красивый макияж в бежево-бордовых тонах.
Маша Ефросинина восхитила блестящим нарядом и стройной фигурой (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Фолловеры оставили Ефросининой множество комментариев, восхищаясь ее роскошной фигурой и красотой.
Ранее Маша Ефросинина произвела фурор на "Танцах со звездами", появившись на звездном балконе в схожем наряде.