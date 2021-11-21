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Маша Єфросиніна вразила сталевим пресом у блискучому вбранні: "приклад для багатьох"

Автор: Марина Настевич

Популярна українська телеведуча і тренер "Ліги Сміху" Маша Єфросиніна вразила наповал своїм образом для зйомок шоу.

Фотографіями в ефектному луці артистка поділилася в Instagram.

42-річна ведуча вибрала вражаючий гламурно-рокерський аутфіт - чорний кроп-топ і прикрашений безліччю паєток блискучий костюм, що складається з вільних штанів і укороченого жакета.

На більшості кадрів Маша не стала його застібати, демонструючи свій сталевий прес і тонку талію.

Волосся вона зібрала в елегантний пучок ззаду, а також доповнила лук масивними сережками і зробила гарний макіяж в бежево-бордових тонах.

Маша Єфросиніна захопила блискучим вбранням і стрункою фігурою (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Фолловери залишили Єфросиніній безліч коментарів, захоплюючись її розкішною фігурою і красою.

  • Блискуча!
  • Маша, ви мені подобаєтеся більше без чубчика і ось з волоссям назад, вогонь
  • Маша, ви приголомшливо виглядаєте
  • Прекрасна Маша з приголомшливою фігурою!
  • Шикарний образ. Фігура приголомшлива
  • Маша, захоплююся!!! Ви приклад для багатьох!
  • Яка ви красуня. Я вас обожнюю!
  • Карколомна жінка
  • Маша, та за шо?! Ти така струнка і красива
  • Машуня, який гарний животик. Ти така
  • Які живі, красиві фотографії. Як же приємно дивитися на вашу, Маша красу. Так набридли ці відмальовані ідеальні тіла і обличчя з тонною фотошопу
  • Ось це прес!
  • Машка-роковуха

Раніше Маша Єфросиніна викликала фурор на "Танцях з зірками", з'явившись на зоряному балконі в схожому вбранні.

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Маша Єфросиніна