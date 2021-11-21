Маша Єфросиніна вразила сталевим пресом у блискучому вбранні: "приклад для багатьох"

Популярна українська телеведуча і тренер "Ліги Сміху" Маша Єфросиніна вразила наповал своїм образом для зйомок шоу.
Фотографіями в ефектному луці артистка поділилася в Instagram.
42-річна ведуча вибрала вражаючий гламурно-рокерський аутфіт - чорний кроп-топ і прикрашений безліччю паєток блискучий костюм, що складається з вільних штанів і укороченого жакета.
На більшості кадрів Маша не стала його застібати, демонструючи свій сталевий прес і тонку талію.
Волосся вона зібрала в елегантний пучок ззаду, а також доповнила лук масивними сережками і зробила гарний макіяж в бежево-бордових тонах.
Маша Єфросиніна захопила блискучим вбранням і стрункою фігурою (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Фолловери залишили Єфросиніній безліч коментарів, захоплюючись її розкішною фігурою і красою.
Раніше Маша Єфросиніна викликала фурор на "Танцях з зірками", з'явившись на зоряному балконі в схожому вбранні.