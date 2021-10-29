Маша Ефросинина сверкнула фигурой и пожаловалась на неудавшуюся романтику с мужем на Мальдивах

На своей странице в Instagram звезда поделилась ярким фото в купальнике и рассказала о неудавшейся романтике с супругом.

Так, Маша позировала на берегу океана на белоснежном песочке в ярко-желтом купальнике с высокой талией, белой шляпке и солнцезащитных очках. Она идет по пляжу, счастливо улыбаясь и демонстрируя подтянутые формы и длинные стройные ноги.

"Вот и подоспел пятнистый загар", - подписала снимок теледива.

Маша Ефросинина похвасталась стройной фигурой на отдыхе (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Также Ефросинина поделилась романтическими кадрами в обнимку с мужем на фоне красочных островных пейзажей. Как отметила звезда, фото были сделаны их сыном, однако он же стал причиной того, что запланированная романтика и легкость у пары не удалась.

Так, Маша и Тимур вдохновились пожилой парой, которая сидит рядом с ними.

"С нами рядом в ресторане ежедневно сидит необыкновенная пара- им, похоже, сильно по много лет- у нас таких называют пожилыми… Но этих двоих язык не поворачивается так назвать: они держатся за руки, все время смеются и выпивают каждый вечер по бутылке ледяного шампанского. Она не красит волосы, при этом все время в мэйке и мило так, очень заливисто смеётся с каждой Его шутки. Он гладит ее по руке и улыбается нам светлой и беззаботной улыбкой всякий раз, когда мы встречаемся глазами", - рассказала ведущая.

Они с супругом решили тоже быть такой влюбленной парочкой, однако что-то пошло не так.

"Мы с Тимуром решили, что тоже хотим быть такими легкими. Решили сделать к этому первый шаг, как Саня разбил стакан с соком, уронил тарелку и испачкался соусом из блюда, которого мы ждали час. Так и быть, подумали мы, начнем быть легкими с завтрашнего дня", - с юмором отметила Ефросинина.

Маша Ефросинина показала романтические кадры с мужем на Мальдивах (фото: instagram.com/mashaefrosinina)