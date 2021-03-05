Матерная песня Нади Дорофеевой "взорвала" сеть: будет бить рекорды

Надя Дорофеева (DOROFEEVA), которую называют украинской Билли Айлиш, выпустила новую песню. Трек получил название "a tebe…" и войдет в первый мини-альбом молодой артистки "dofamin", который увидит мир 19 марта.
На пластинку попали 5 треков, и все они "отражают разные этапы отношений и чувств".
Своим новым творением экс-участница "Время и Стекло" поделилась в соцсетях.
"Я писала "a tebe…", доставая из памяти яркие моменты своей жизни. Эта история знакома практически каждой из нас: твои мысли о нем, а ему все равно, ты хочешь быть вместе, а он - нет, ты влюблена по уши, а ему…pohui. Но ты не жалеешь, что когда-то сказала ему "да", - комментирует Дорофеева новый трек.
Слушайте новый трек Дорофеевой "a tebe…"
Текст песни "a tebe…"
Да да (до утра)
Могло быть лучше
Но я так решила
На всякий случай тебе запретила
Смотреть так грязно не надо
Сегодня мой танец твоя награда
Припев:
Зачем тебе тогда сказала да да (да да)
Растворялась в твоих пошлых словах до утра (до утра)
Перечитал мои мысли они все (все все)
О тебе, о тебе (о тебе)
Зачем тебе тогда сказала да да (да да)
Растворялась в твоих пошлых словах до утра (до утра)
Перечитай мои мысли они все (все все)
О тебе, о тебе (о тебе)
О тебе, о тебе
Мои мысли о тебе
А тебе, а тебе
А тебе пох#й
О тебе, о тебе
Мои мысли о тебе
А тебе, а тебе
А тебе пох#й
Могло быть лучше
Но я так решила
Свою ошибку опять повторила
Смотреть так грязно не надо
Сегодня я снова виновата
Припев.
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Фанатам звезды песня "зашла". И они ждут видео на новый трек Дорофеевой.
Ранее Надя Дорофеева показала, как носить самую трендовую часть гардероба сезона.
Также не так давно соблазнительная судья "Голосу країни" в необычном топе устроила постельный фотосет.