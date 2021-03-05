Пісня з матюками від Наді Дорофєєвої "підірвала" мережу: буде бити рекорди

Надя Дорофєєва (DOROFEEVA), яку називають українською Біллі Айліш, випустила нову пісню. Трек отримав назву "a tebe..." і увійде в перший міні-альбом молодої артистки "dofamin", який побачить світ 19 березня.
На платівку увійшли 5 треків, і всі вони "відображають різні етапи відносин і почуттів".
Своїм новим творінням екс-учасниця "Время и Стекло" поділилася в соцмережах.
"Я писала "a tebe...", дістаючи з пам'яті яскраві моменти свого життя. Ця історія знайома практично кожній з нас: твої думки про нього, а йому все одно, ти хочеш бути разом, а він - ні, ти закохана по вуха, а йому...pohui. Але ти не шкодуєш, що колись сказала йому "так", - коментує Дорофєєва новий трек.
Слухайте новий трек Дорофєєвої "a tebe..."
Текст пісні "a tebe..."
Да да (до утра)
Могло быть лучше
Но я так решила
На всякий случай тебе запретила
Смотреть так грязно не надо
Сегодня мой танец твоя награда
Припев:
Зачем тебе тогда сказала да да (да да)
Растворялась в твоих пошлых словах до утра (до утра)
Перечитал мои мысли они все (все все)
О тебе, о тебе (о тебе)
Зачем тебе тогда сказала да да (да да)
Растворялась в твоих пошлых словах до утра (до утра)
Перечитай мои мысли они все (все все)
О тебе, о тебе (о тебе)
О тебе, о тебе
Мои мысли о тебе
А тебе, а тебе
А тебе пох#й
О тебе, о тебе
Мои мысли о тебе
А тебе, а тебе
А тебе пох#й
Могло быть лучше
Но я так решила
Свою ошибку опять повторила
Смотреть так грязно не надо
Сегодня я снова виновата
Припев.
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
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