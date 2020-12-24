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Меган Маркл и принц Гарри угодили в очередной скандал: виновата праздничная открытка

Автор: Анна Шиканова

Меган Маркл и принц Гарри снова стали объектом раздражения и осуждения у британцев. Несмотря на то, что они покинули королевскую семью, они создали традиционную поздравительную открытку к Рождеству, где разместили фотографию своего сына.

На снимке, который сделан возле дома Меган Маркл и принца Гарри в Калифорнии, изображен их сын Арчи, две собаки – Пула и Гай, и игровой домик рядом с елкой. В качестве фотографа выступила мать Меган Маркл – Дория. Снимок разместили в британском фонде Mayhew, который занимается животными, а Меган Маркл является патроном этой организации.

Фанаты Маркл и принца Гарри выразили свое недовольство открыткой, так как снимок был обработан с помощью графического редактора и превращен в рисунок. Рассмотреть маленького Арчи там очень сложно.

Скриншот

В социальных сетях поднялась волна недовольства, и рисунок начали жестко критиковать. Кроме того, пользователи набросились на организацию и указали, что очень печально, что их патрон не живет в Великобритании.

  • Ужасно! Вам в следующем году нужен новый покровитель!
  • При чем она тут?
  • Она неприятный человек и не хотелось бы, чтобы репутация организации пострадала от ее покровительства.
  • В 2021 году наступит время для нового покровителя. Меган Маркл больше не живет в Великобритании.
  • Почему бы вам не упоминать о других благотворителях? Эта пара вызывает разногласия.

Напомним, ранее мы писали о том, что Меган Маркл впервые появилась на ТВ после новости о выкидыше.

А также рассказывали о том, что принц Гарри начал бояться Меган Маркл.

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Новости Украины Меган Марклпринц Гарри