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Меган Маркл і принц Гаррі потрапили в черговий скандал: винна святкова листівка

Автор: Анна Шиканова

Меган Маркл і принц Гаррі знову стали об'єктом роздратування і засудження у британців. Попри на те, що вони покинули королівську сім'ю, вони створили традиційну вітальну листівку до Різдва, де розмістили фотографію свого сина.

На знімку, який зроблений біля будинку Меган Маркл і принца Гаррі в Каліфорнії, зображений їх син Арчі, дві собаки – Пулу і Гай, і ігровий будиночок поруч з ялинкою. В якості фотографа виступила мати Меган Маркл – Дорія. Знімок розмістили в британському фонді Mayhew, який опікується тваринами, а Меган Маркл є патроном цієї організації.

Фанати Маркл і принца Гаррі висловили своє невдоволення листівкою, через те, що знімок був оброблений за допомогою графічного редактора і перетворений в малюнок. Розглянути маленького Арчі там дуже складно.

Скріншот

У соціальних мережах піднялася хвиля невдоволення, і малюнок почали жорстко критикувати. Крім того, користувачі накинулися на організацію і вказали, що дуже сумно, що їхній патрон не живе у Великобританії.

  • Жахливо! У наступному році потрібен новий покровитель!
  • При чому вона тут?
  • Вона неприємна людина і не хотілося б, щоб репутація організації постраждала від її заступництва.
  • У 2021 році наступить час для нового покровителя. Меган Маркл більше не живе у Великобританії.
  • Чому б вам не згадувати про інших благодійників? Ця пара викликає розбіжності.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Меган Маркл вперше з'явилася на ТБ після новини про викидень.

А також розповідали про те, що принц Гаррі почав боятися Меган Маркл.

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Новини України Меган Марклпринц Гаррі