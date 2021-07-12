MELOVIN и KAZKA совершили камин-аут, Заливако и Богдан "засветили" проблемы в отношениях: топ громких новостей недели

Поклонники заподозрили, что у Холостяка Заливако и Анны Богдан не все гладко

Анна Богдан и Михаил Заливако не устают радовать фанатов тем, как гладко складываются их отношения после проекта. Пара периодически делает романтические посты, а также показывает домашнюю обстановку. В одном из них Анна призналась: "Для меня комфортно тогда, когда с любимым человеком можно быть самой собой, шутить, дурачиться, не бояться высказать своё мнение и когда меня что-то не устраивает, мне важно понимать, что меня услышат. И я безумно рада, что Миша именно такой. Более того, мне очень нравится, какая я с ним".

Михаил и Анна любят быть откровенными (фото: instagram.com/kanyeeebear)

Но в последнем посте за внешней идеальной картинкой поклонники сумели рассмотреть и признаки неполадок. Так, снимки на кровати, где пара дурачится и смеется, не смогли скрыть усталости и грусти в глазах Михаила. Многие фанаты начали бить тревогу, так как уверены: Заливако просто выдал глазами свое истинное отношение к Анне. Впрочем, сам Холостяк пишет в своем блоге, что ему нравится в Анне все. Так что, скорее всего, тревоги неуместны.

MELOVIN и KAZKA рассказали о своей сексуальности

Украинский певец Меловин стал одной из самых обсуждаемых звезд фестиваля Atlas Weekend. И дело не только в ярком выступлении, которым артист ознаменовал новую эру своего творчества - MELOVIN отметил 5-летие своей карьеры. Заодно он заявил о своей бисексуальности, подтвердив свои слова поцелуями с девушкой и с парнем. Позже певец дал развернутый комментарий для фанатов, записав видео на YouTube.

"Вчера у нас был такой небольшой каминг-аут. Спасибо за ЛГБТ-флаг. Называется, признался всему миру, что все же бисексуал. Бисексуальность - не порок. Главное - это любовь, главное - это когда бегут мурашки по телу. Главное, это когда встает просто так", - сказал MELOVIN.

Меловин признался в бисексуальности (фото: instagram.com/melovin_official)

Вслед за Меловином о своей нестандартной сексуальности рассказала еще одна известная артистка - солистка группы KAZKA Александра Зарицкая. Певица призналась, что причисляет себя к квир-людям. А поступок Меловина расценивает как очень сильный и вдохновляющий.

Девушка поддержала прайды (фото: instagram.com/kazka.band)

"Я отношусь к тем людям, которые поддерживают прайды и все меньшинства и квир-людей. Я сама себя считаю квиром. Вообще, квир-люди - люди, которые немного нестандартные во всех объемах нашей культуры. Поэтому, это такая хрупкая часть нашего общества, которую надо беречь и за которую надо стоять и драться, если надо", - заявила Александра.

Тарас Цымбалюк женился

Известный украинский актер Тарас Цымбалюк женился. Его избранницей стала визажистка Тина Антоненко, которая успела поработать со многими звездами шоу-бизнеса и построить успешную карьеру в этой сфере. Счастливую новость о своем новом статусе она сообщила в сети Instagram. По словам девушки, свадьба состоялась ровно через три года после ее знакомства с Тарасом, 3 июля. А торжество устроили не в Киеве, а в Карпатах, в кругу самых близких.

Тарас Цымбалюк и Тина Антоненко (фото: instagram.com/tina_tsymbaliuk)

"Вышла замуж за лучшего парня на свете. 3.07.2021 - ровно 3 года нашим отношениям и отныне день нашего бракосочетания. Отметили в кругу самых близких и родных, вдали от светского Киева", - рассказала счастливая невеста. Также Тина сообщила, что взяла фамилию мужа и отныне стала Тиной Цымбалюк.