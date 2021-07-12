MELOVIN і KAZKA здійснили камін-аут, Заливако і Богдан "засвітили" проблеми у відносинах: топ гучних новин тижня

Шанувальники запідозрили, що у Холостяка Заливако і Анни Богдан не все гладко

Анна Богдан і Михайло Заливако не втомлюються радувати фанатів тим, як гладко складаються їхні стосунки після проекту. Пара періодично робить романтичні пости, а також показує домашню теплу атмосферу. В одному з них Анна зізналася: "Для мене комфортно тоді, коли з коханою людиною можна бути самою собою, жартувати, дуріти, не боятися висловити свою думку і коли мене щось не влаштовує, мені важливо розуміти, що мене почують. І я дуже рада, що Міша саме такий. Більш того, мені дуже подобається, яка я з ним".

Михайло і Анна люблять бути відвертими (фото: instagram.com/kanyeeebear)

Але в останньому пості за зовнішньою ідеальною картинкою шанувальники зуміли розглянути і ознаки неполадок. Так, знімки на ліжку, де пара дуріє і сміється, не змогли приховати втоми і смутку в очах Михайла. Багато фанатів почали бити тривогу, так як впевнені: Заливако просто видав очима своє справжнє ставлення до Анни. Втім, сам Холостяк пише у своєму блозі, що йому подобається в Анні все. Так що, швидше за все, тривоги недоречні.

MELOVIN і KAZKA розповіли про свою сексуальність

Український співак Меловін став однією з найбільш обговорюваних зірок фестивалю Atlas Weekend. І справа не тільки в яскравому виступі, яким артист ознаменував нову еру своєї творчості - MELOVIN відзначив 5-річчя своєї кар'єри. Заодно він заявив про свою бісексуальність, підтвердивши свої слова поцілунками з дівчиною і з хлопцем. Пізніше співак дав розгорнутий коментар для фанатів, записавши відео на YouTube.

"Вчора у нас був такий невеликий камінг-аут. Дякую за ЛГБТ-прапор. Називається, зізнався всьому світу, що все ж бісексуал. Бісексуальність - не порок. Головне - це любов, головне - це коли біжать мурашки по тілу. Головне, це коли встає просто так", - сказав MELOVIN.

Меловін зізнався в бісексуальності (фото: instagram.com/melovin_official)

Слідом за Меловіном про свою нестандартну сексуальність розповіла ще одна відома артистка - солістка групи Kazka Олександра Зарицька. Співачка зізналася, що зараховує себе до квір-людей. А вчинок Меловіна розцінює як дуже сильний і надихаючий.

Дівчина підтримала прайди (фото: instagram.com/kazka.band)

"Я ставлюся до тих людей, які підтримують прайди і всі меншини і квір-людей. Я сама себе вважаю квір. Взагалі, квір-люди - люди, які трохи нестандартні у всіх обсягах нашої культури. Тому це така тендітна частина нашого суспільства, яку треба берегти і за яку треба стояти і битися, якщо треба", - заявила Олександра.

Тарас Цимбалюк одружився

Відомий український актор Тарас Цимбалюк одружився. Його обраницею стала візажистка Тіна Антоненко, яка встигла попрацювати з багатьма зірками шоу-бізнесу і побудувати успішну кар'єру в цій сфері. Щасливу новину про свій новий статус вона повідомила в мережі Instagram. За словами дівчини, весілля відбулося рівно через три роки після її знайомства з Тарасом, 3 липня. А торжество влаштували не в Києві, а в Карпатах, в колі найближчих.

Тарас Цимбалюк і Тіна Антоненко (фото: instagram.com/tina_tsymbaliuk)

"Вийшла заміж за кращого хлопця на світі. 3.07.2021 - рівно 3 роки нашим відносинам і відтепер день нашого одруження. Відзначили в колі найближчих і рідних, далеко від світського Києва", - розповіла щаслива наречена. Також Тіна повідомила, що взяла прізвище чоловіка і відтепер стала Тіною Цимбалюк.